Pato O’Ward se lleva la victoria en la IndyCar Serie

Iowa, Estados Unidos. El piloto mexicano Pato O’Ward se llevó la victoria en la carrera Hy-Vee Salute to Farmers 300 en Iowa Speedway de la IndyCar Serie, segunda de la temporada y cuarta en su carrera en la categoría.

Pato O’Ward comenzó la competencia de 300 vueltas en la octava plaza donde comenzó a remontar puestos para ubicarse en la tercera posición atrás de Josef Newgarden y de Will Power.

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En la vuelta 63 entró a pits para el cambio de neumáticos saliendo en el décimo puesto para que poco a poco colocarse nuevamente en la tercera posición.

Josef Newgarden, que en toda la competencia se encontraba en la segunda posición, aprovechó el duelo que sostendría Will Power con el expiloto de la Fórmula Uno Romain Grosjean, para ubicarse en el liderato.

En la vuelta 120, una bandera amarilla luego que Kyle Kirkwood golpeó con el muro que aprovechó el mexicano para cambiar neumáticos, igual que los líderes de la competencia.



Una vez más en la vuelta 193, O’Ward entró a los pits, pero en esta ocasión pudo avanzar al segundo puesto que tenía el australiano Will Power.



Josef Newgarden pierde el carro y el liderato



Cuando parecía que Josef Newgarden se llevaría la victoria, como lo hizo este sábado en la HyVeeDeals.com 250, ocurrió lo inesperado ya que una falla en su auto hizo que el piloto chocara con el muro quedando fuera de la carrera.

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Pato O’Ward aprovechó el momento para ubicarse en la primera posición y no dejarla hasta la bandera de cuadros y así ganar su segunda competencia de esta temporada, la primera fue en Alabama.



O’Ward tuvo un excelente fin de semana, ya que la carrera de ayer terminó en la segunda posición.

Con este resultado el piloto mexicano se ubica en la quita posición 367 puntos, dos debajo de Scott Nixon y Josef Newgarden.

El líder del campeonato de la IndyCar es el sueco Marcus Ericsson que tiene 403 unidades.