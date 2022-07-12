¿Qué es LIV Golf, el circuito donde juegan Ancer y Carlos Ortiz?

El pasado 11 de junio culminó el primer torneo de LIV Golf, el nuevo circuito respaldado por inversión de jeques de Arabia Saudita, que ofrece grandes premios y un nuevo formato de torneo individual y por equipos. El primer certamen fue el LIV Golf Invitational London, que terminó con el triunfo del sudafricano Charl Schwartzel, entregó la bolsa más grande en la historia del golf.

Por otra parte, del 30 de junio al 2 de julio se llevó a cabo el LIV Golf Invitational Portland, en el que Carlos Ortiz estuvo muy cerca de ganar el título, al finalizar en segundo lugar, por detrás de Branden Grace.

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Sin embargo, este nuevo circuito ha despertado varias dudas y aquí te contamos todo lo que tienes que saber de LIV Golf.

Formato de LIV Golf

Este circuito cuenta con dos competencias al mismo tiempo: la individual y por equipos.

Siete eventos se llevarán a cabo durante la temporada regular que durará cuatro meses. El octavo será el campeonato por equipos a finales de octubre en Miami, donde los equipos jugarán entre sí en un formato por parejas para definir al ganador del trofeo inaugural del equipo LIV Golf.

Evento individual: Los siete primeros torneos cuentan con una competencia individual en la que cada participante competirá por 54 hoyos en tres días de competencia. No hay cortes el golfista con menor puntuación es el ganador.

Prueba por equipos: Cada torneo cuenta con 12 equipos conformados por cuatro golfistas y LIV nombrará a un capitán por equipo, los cuales elegirán a tres jugadores para elaborar a su conjunto. Esta selección se llevará a cabo durante cada evento.

Para la puntuación por equipos se usarán las dos mejores puntuaciones de cada equipo para definir su posición. Ese número se eleva a tres en la tercera y última ronda.

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Abraham Ancer 👊#LIVGolf pic.twitter.com/SmO3X2ILyy — LIV Golf (@LIVGolfInv) July 10, 2022

Calendario de LIV Golf

-LIV Golf Londres | Centurion Club | 9 al 11 de junio

-LIV Golf Portland | Pumpkin Ridge | 30 de junio al 2 de julio

-LIV Golf Bedminster | Trump National | 29 al 31 de julio

-LIV Golf Boston | Greater Boston |2 al 4 de septiembre

-LIV Golf Chicago | Rich Harvest Farms | 16 al 18 de septiembre

-LIV Golf Bangkok | Stonehill | 7 al 9 de octubre

-LIV Golf Jeddah | Royal Greens | 14 al 16 de octubre

-LIV Golf Miami | Trump National Doral | 27 al 30 de octubre

Premios de LIV Golf

Los siete eventos de la temporada regular cuentan con una bolsa de 25 millones de dólares: 20 se repartirán entre los 48 participantes en el torneo. El ganador se lleva 4 millones de dólares, mientras que el último puesto se queda con 120,000 dólares.

Los 5 millones de dólares restantes se dividen entre los equipos que terminaron en los tres primeros lugares: 3 millones para el ganador, 1,5 millón para el segundo y 500,000 para el tercero.

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Golfistas de LIV Golf

Esta es la lista de algunos de los mejores golfistas que participan en LIV Golf:

-Dustin Johnson

-Abraham Ancer

-Carlos Ortiz

-Sergio García

-Martin Kaymer

-Lee Westwood

-Kevin Na

-Ian Poulter

