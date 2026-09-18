¡ABRIÓ EL MARCADOR! Portales pone el primero del partido a favor del Atlante en Puebla

Los Potros de Hierro del Atlante se pusieron arriba en el marcador gracias a un gol de Walter Portales en la primera parte, el lateral mexicano se fue al frente y conectó un gran servicio a segundo poste para celebrar el primer tanto del juego. Tremendo enojo de Gerardo Espinoza en el banquillo con su línea defensiva al dejar totalmente solitario en el área chica.