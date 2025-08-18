deportes
El partido que transmitirá TV Azteca en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 entra en su fase decisiva y TV Azteca llevará a millones de hogares mexicanos el emocionante duelo entre Seattle Sounders y Puebla

Emiliano Gómez
MEXSPORT
Fernando Campos
Leagues Cup
La Leagues Cup 2025 entra en su fase decisiva y TV Azteca, a través de Azteca 7, llevará a millones de hogares mexicanos el emocionante duelo entre Seattle Sounders y Puebla , correspondiente a los cuartos de final del torneo. El partido se disputará el miércoles 20 de agosto en el Lumen Field de Seattle, con ambos equipos buscando un boleto a las semifinales. La hora del encuentro será a las 21:00 horas con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos Y Zague.

Seattle Sounders: potencia de la MLS

El conjunto estadounidense llega como uno de los favoritos tras una fase de grupos impecable. Seattle venció a Tijuana (2-1), Santos (2-1) y goleó a Cruz Azul (7-0), acumulando 9 puntos y una diferencia de goles de +9. En el grupo de la MLS, los Sounders terminaron como líderes, con un juego sólido, vertical y una plantilla profunda.

Pedro de la Vega y Osaze De Rosario han sido sus figuras ofensivas, con dos goles cada uno en el torneo. Además, Cristian Roldan lidera en asistencias y recuperaciones, mostrando el equilibrio del equipo en todas sus líneas.

Puebla: la sorpresa mexicana

Por su parte, Puebla ha sido la revelación de la Leagues Cup . El equipo camotero venció a New York City (3-0), cayó ante Columbus Crew (1-3) y superó a Montreal (2-1), sumando 6 puntos y clasificando como cuarto del grupo de la Liga MX. En el Apertura 2025, los poblanos marchan en el puesto 17, pero han mostrado carácter y contundencia en los momentos clave.

Emiliano Gómez ha sido el referente ofensivo con dos goles y una asistencia, mientras que el arquero Jesús Rodríguez ha sido figura con 9 atajadas en tres partidos. Puebla llega con hambre de gloria y sin presión, lo que lo convierte en un rival peligroso.

Con estilos contrastantes, Seattle y Puebla prometen un choque vibrante. Los estadounidenses parten como favoritos por su localía y profundidad de plantilla, pero Puebla ya demostró que puede competir y vencer a gigantes.

TV Azteca transmitirá el partido en vivo, con toda la emoción, análisis y pasión que caracteriza a su cobertura internacional.

Puebla FC
Seattle Sounders (Pertenece a MLS)
