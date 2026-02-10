El brasileño que quiere el AC Milan para reemplazar a Santi Giménez

El mercado de transferencias empieza a calentarse y uno de los nombres que ya genera ruido en Europa es el de Gabriel Jesus. El delantero del Arsenal aparece en el radar del AC Milan, club que tiene como prioridad reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

Te puede interesar: ¡Asombroso! El estadio más grande del mundo ya está en construcción

La información, publicada por Tuttosport, apunta a que los rossoneri se están preparando para un cambio importante en su ofensiva. En San Siro dan prácticamente por hecho que Santiago Giménez, delantero mexicano, será traspasado después del Mundial, lo que abriría un hueco clave en el frente de ataque.

Paranaense vs Santos EN VIVO y GRATIS, Jornada 3 del Brasileirao 2026 por TV Azteca Deportes

En ese contexto, el nombre de Gabriel Jesus toma fuerza como una opción de peso para liderar el proyecto ofensivo del histórico club italiano.

El presente de Gabriel Jesus en el Arsenal

A sus 28 años, Gabriel Jesus vive un momento complejo en el Arsenal. La competencia en el ataque se ha vuelto feroz y eso se ha reflejado en su participación.

En lo que va de la temporada, el brasileño solo ha sido titular en dos partidos de la Premier League, una cifra que contrasta con su jerarquía y experiencia internacional. La llegada y consolidación de futbolistas como Viktor Gyökeres y Kai Havertz ha reducido de forma notable sus minutos, empujándolo a un rol secundario dentro del equipo londinense.

Esta situación abre la puerta a una posible salida en busca de mayor protagonismo, algo que el Milan podría ofrecerle. Para los rossoneri, Jesus representa un perfil atractivo: experiencia en ligas de alto nivel, recorrido en competiciones europeas y capacidad para adaptarse a distintos esquemas ofensivos. No es casualidad que su nombre aparezca como uno de los principales en la lista de refuerzos.

El Milan se prepara para un cambio

En la directiva del AC Milan hay plena convicción de que Santiago Gimenez saldrá del club una vez concluido el Mundial. Ante ese escenario, la planeación ya está en marcha y Gabriel Jesus es una de las cartas fuertes para ocupar ese espacio. Sin embargo, no es la única opción. Otro nombre que aparece sobre la mesa es el de Moise Kean, delantero italiano de 25 años que actualmente milita en la Fiorentina. Kean surge como una alternativa más joven, aunque con menor recorrido internacional que el brasileño.

El verano será clave para definir el rumbo del ataque rossonero. Entre la experiencia de Gabriel Jesus y otras opciones en el mercado, el Milan busca tomar la decisión correcta para mantenerse competitivo en Italia y en Europa. Por ahora, el rumor está sobre la mesa… y promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses.

Te puede interesar: DT de San Diego terminó de destruir a Chucky Lozano: el jugador no tiene vuelta atrás con esta decisión