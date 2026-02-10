¡Asombroso! El estadio más grande del mundo ya está en construcción

Vietnam dio un paso histórico en la infraestructura deportiva mundial al iniciar oficialmente la construcción del estadio Trong Dong, un recinto que, una vez terminado en agosto de 2028, se convertirá en el estadio con mayor capacidad del planeta, con 135 mil asientos.

El proyecto fue aprobado en diciembre de 2025 y contempla una inversión estimada de 38 mil millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales del gobierno vietnamita y los responsables de la obra.

El estadio se construye en el sur de Hanói, capital del país, y será la pieza central de un ambicioso plan urbano conocido como la Ciudad Deportiva Olímpica. Este desarrollo integral no solo contempla el recinto principal, sino también zonas residenciales, instalaciones deportivas adicionales y sistemas de transporte integrados, con una proyección de finalización total hasta el año 2035.

Un estadio con ambición mundial

El Trong Dong está siendo diseñado bajo estándares internacionales que cumplen con los requisitos de la FIFA, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y el Consejo Olímpico de Asia, lo que lo perfila como sede potencial de una Copa del Mundo o unos Juegos Olímpicos en el futuro.

La expectativa en el entorno deportivo internacional es alta. Vietnam busca que este estadio no solo albergue partidos de futbol, sino también eventos culturales y espectáculos masivos, convirtiéndolo en un referente regional y global. Actualmente, el estadio con mayor aforo del mundo es el Narendra Modi Stadium de India, con 132 mil espectadores.

El Trong Dong lo superará por 3 mil asientos, además de dejar atrás al Rungrado Primero de Mayo de Corea del Norte, que tiene una capacidad oficial de 114 mil. En comparación, el nuevo estadio vietnamita será cerca de 30 % más grande que el Camp Nou tras su renovación.

Diseño cultural, tecnología y sostenibilidad

Uno de los grandes distintivos del Trong Dong es su inspiración arquitectónica en el tambor de bronce Dong Son, un símbolo histórico de la cultura vietnamita que representa comunidad y fortaleza.

La forma circular y los elementos culturales buscan que el estadio sea también un emblema nacional, más allá del deporte. Además, contará con el techo retráctil más grande del mundo, lo que permitirá la realización de eventos en distintas condiciones climáticas y maximizar su uso durante todo el año.

El proyecto también prioriza materiales sostenibles y soluciones de eficiencia energética, con el objetivo de reducir el impacto ambiental en su construcción y operación. Si el cronograma se cumple, Vietnam no solo romperá un récord mundial, sino que marcará un antes y un después en la infraestructura deportiva global, levantando un coloso que promete hacer historia.

