DT de San Diego terminó de destruir a Chucky Lozano: el jugador no tiene vuelta atrás con esta decisión
Mikey Varas fue tajante y durísimo con lo que dijo sobre el delantero mexicano en la MLS
La decisión parece no tener marcha atrás y la situación parece insostenible desde todo aspecto. Hirving Lozano recibió otro golpe en el San Diego FC , pues ahora el entrenador Mikey Varas se refirió al extremo mexicano de 30 años y dejó en claro que no volverá a jugar con esta institución de la MLS.
“Yo sigo diciendo que nosotros queremos que Hirving juegue un Mundial, es una cuestión de que nosotros no encajamos juntos, el club y él. No está en nuestros planes, no va a jugar para nosotros. Hay interés afuera y ojalá que él pueda jugar un Mundial para su país”, expresó el entrenador en rueda de prensa sobre Lozano, a quien le dijeron "bye" .
¿Por qué Chucky Lozano no juega en San Diego FC?
De acuerdo con la información de The Athletic, el pasado 4 de octubre se rompió la relación entre el director técnico y el delantero por un supuesto caso de indisciplina. Resulta que el mexicano se habría quejado en el vestuario luego de que Varas lo sustituyera en el medio tiempo del partido entre el Dynamo y el San Diego.
TE PUEDE INTERESAR:
- Jorge Sánchez dejó Cruz Azul y esta es la pésima noticia que le dieron al llegar a Grecia
- Allan Saint-Maximin se rehúsa a olvidar al América y le puso un nuevo apodo a uno de sus excompañeros
- Se negó a renovar con el América y André Jardine le aplicó una venganza durísima
En ese marco, la primera medida del entrenador fue no incluirlo en el campo de juego al siguiente partido. Posteriormente sí lo hizo volver a jugar y hasta llegó a disputar la final de conferencia ante Vancouver, pero ese sería su último encuentro, ya que nunca más volvió a ser tenido en cuenta por Varas.
De esta manera, el paso del “primer jugador franquicia de la historia” del club fue un verdadero fracaso. Lozano deberá elegir entre quedarse ganando un sueldo altísimo pero sin jugar (y quizás perderse el Mundial 2026) o salir hacia otra institución donde le paguen menos dinero. Su relación con el DT de San Diego está terminada.
Así le fue al ‘Chucky’ Lozano en el San Diego FC de la MLS
Con apenas un año en la institución y aunque pagaron 12 millones de euros por él y tiene un contrato altísimo, el mexicano ya no jugará en este equipo de la MLS. Según BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números del Chucky Lozano en el San Diego FC fueron los siguientes:
- Partidos jugados: 34
- Encuentros como titular: 24
- Goles convertidos: 11
- Asistencias aportadas: 9
- Tarjetas recibidas: 8 amarillas y 0 rojas.