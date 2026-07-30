¿Acepta Cruz Azul? Se supo cuánto dinero ofreció Alavés por Erik Lira

Además de la oferta del AS Mónaco, el futuro de Erik Lira continúa siendo una incógnita en Cruz Azul durante este mercado de fichajes. En las últimas semanas creció el interés de clubes europeos y ahora surgió información sobre la cantidad de dinero que habría puesto sobre la mesa el Deportivo Alavés para intentar quedarse con el mediocampista mexicano.

Mientras las negociaciones siguen abiertas, Cruz Azul le puso precio a Erik Lira. Ahora el mediocentro aparece en el radar de dos equipos con opciones reales de incorporarlo. El Deportivo Alavés ya habría realizado un primer movimiento, aunque el AS Mónaco mantiene conversaciones avanzadas.

|Instagram: Cruz Azul

La oferta de Deportivo Alavés a Cruz Azul por Erik Lira

De acuerdo con distintos reportes, el Deportivo Alavés de España presentó una oferta de entre 3 y 4 millones de euros por Erik Lira hace cerca de tres semanas. Sin embargo, esa cantidad estaría lejos de las expectativas de Cruz Azul.

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En contraste, el AS Mónaco tendría preparada una propuesta cercana a los 6 millones de euros. Además, el director deportivo del club francés, Carlos Aviña, ya habría sostenido conversaciones y ya habría fijado un plazo de dos semanas para presentar una oferta formal.

Cuánto dinero pediría Cruz Azul por Erik Lira|Crédito: @CruzAzul / X

Los interesados todavía están lejos del precio que pide Cruz Azul

La postura de Cruz Azul se mantiene firme. Según la información disponible, la directiva cementera pretende recibir alrededor de 8 millones de euros por el traspaso del mediocampista y, además, conservar un porcentaje de sus derechos económicos para una futura venta.

Esa diferencia explica por qué ninguna de las propuestas conocidas hasta el momento habría sido suficiente para cerrar la operación. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si Alavés, Mónaco u otro club mejoran la oferta.

|MEXSPORT

Erik Lira también despierta interés en otros países

Aunque Francia y España concentran la atención en este momento, el capitán de Cruz Azul también ha despertado interés en otros mercados europeos. Reportes señalan que equipos de la Serie A de Italia y de la Primeira Liga de Portugal lo siguen.

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Por ahora, Erik Lira continúa concentrado en Cruz Azul mientras su futuro se define. La decisión dependerá de que algún club alcance las condiciones económicas que exige la institución celeste para autorizar su salida rumbo al futbol europeo.

