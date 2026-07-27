Más cerca de salir: Cruz Azul le pone precio definitivo a Erik Lira

El futuro de Erik Lira vuelve a estar en el centro de la conversación en Cruz Azul. El mediocampista mexicano mantiene el objetivo de dar el salto al futbol europeo y la directiva ya dejó clara la cantidad de dinero que pretende para negociar su salida durante el actual mercado de fichajes.

Después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Erik Lira regresó a Cruz Azul mientras continúa pendiente de una posible transferencia. El mediocentro y capitán del equipo podría salir tras la consagración en el Campeón de Campeones.

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Cruz Azul fija el precio de Erik Lira para salir a Europa

De acuerdo con el periodista especializado César Luis Merlo, Cruz Azul está dispuesto a escuchar propuestas, pero únicamente por una cifra que considere adecuada. La directiva no aceptará vender al mediocampista por menos de 3 millones de dólares, monto que estableció como base para iniciar cualquier negociación.

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Hasta el momento, las conversaciones se desarrollan entre representantes del jugador y equipos europeos. Sin embargo, ninguna institución ha presentado una propuesta oficial. El mercado de transferencias sigue abierto y en La Máquina consideran que todavía hay tiempo suficiente para que aparezca una oferta que cumpla con sus condiciones.

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Erik Lira mantiene firme su deseo de jugar en Europa

El propio futbolista reconoció que su prioridad es emigrar al futbol europeo. Tras la final del Campeón de Campeones, crecieron las posibilidades, aunque aclaran que el desenlace no depende únicamente de él y que espera novedades.

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Lira aseguró que hará todo lo posible para cumplir ese objetivo. También recordó que el mercado mexicano tiene fechas distintas a las principales ligas europeas, por lo que confía en que su situación pueda resolverse antes del final del verano.

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Erik Lira llega respaldado por su rendimiento

El interés por el mediocampista aumentó después de su destacado rendimiento con la Selección Nacional de México en el Mundial de 2026. Bajo las órdenes de Javier Aguirre fue titular en los cinco encuentros del equipo y se consolidó como una de las piezas más regulares en el mediocampo.

Además de su desempeño internacional, Lira fue un elemento importante para Cruz Azul durante el Clausura 2026, donde ejerció como capitán. Ahora, mientras espera una propuesta formal desde Europa, la directiva mantiene una postura clara: solo negociará si la oferta alcanza el precio mínimo que fijó.

