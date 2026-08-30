Llegó a Cruz Azul tras brillar en Europa, pero “se cansó” en 10 minutos y salió sin pena ni gloria

Hace más de una década la Máquina de Cruz Azul rompió el mercado de fichajes con la llegada de un elemento que no solo venía de brillar en Europa, sino que contaba con un físico espectacular que ayudó a que el impacto del conjunto celeste al ataque tuviera tintes distintos.

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Fue en 2013 cuando el conjunto cementero confirmó el fichaje de Achille Emana, atacante camerunés que llegó con 33 años de edad luego de su etapa en el Real Betis de España pero que, sin embargo, nunca pudo destacar pese a que las expectativas en torno a él eran altas.

Achille Emana, de llegar como figura a decepcionar en Cruz Azul

A mediados del 2013 la directiva de Cruz Azul confirmó el fichaje del atacante africano procedente del futbol árabe, pero con un pasado en equipos como el Toulouse de Francia y el Betis de España, teniendo, además, participación con Camerún en la Copa Mundial de la FIFA 2010.

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¡LEGADO AFRICANO EN LA NORIA! DE OWUSU Y EMANÁ A LA ERA DE EBERE 🚂



La llegada de Christian Ebere revive la historia de los futbolistas africanos que han vestido la camiseta de Cruz Azul:



• 🇬🇭James Owusu-Ansah (Ghana - 1997): Velocidad pura que brilló en la filial de Hidalgo,… pic.twitter.com/EcypP6oa69 — HistoriaAzul (@Historia_Azul) February 7, 2026

Emana contaba con una gran potencia, un gran disparo de larga distancia y una buena zancada que lo hicieron destacar sobre el resto; sin embargo, nunca pudo tener la adaptación esperada a la altura de la Ciudad de México, por lo que sobresalió por la lentitud que tenía en el campo.

A pesar de ello, Achille Emana formó parte del plantel de Cruz Azul que se coronó campeón de la Concachampions 2014; sin embargo, sus números individuales no fueron los mejores al sumar un total de 12 partidos de Liga BBVA MX generando alrededor de 400 minutos, mismos en donde no anotó.

Achille Emana y su curioso y desalentador debut con Cruz Azul

Fue el 8 de septiembre del 2013 cuando Achille Emana hizo su debut oficial con Cruz Azul en la victoria de los celestes frente a Toluca en el Nemesio Diez. Sin embargo, el resultado quedó en segundo término luego de que el africano mostrara un cansancio extremo por la altura a pesar de haber entrado de cambio al minuto 80.