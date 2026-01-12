¿Apunta al oro? Este es el objetivo de Osmar Olvera rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Una de las razones por las cuales los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 pueden ser históricos para la delegación mexicana deriva de la evolución que algunos deportistas han tenido a lo largo de los últimos años. Para ejemplo de ello es Osmar Olvera, considerado un clavadista de élite a nivel mundial.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Osmar Olvera logró obtener la medalla de oro en uno de los campeonatos mundiales del año pasado, superando a la impresionante calidad de los clavadistas chinos. Por tal motivo, el atleta mexicano tiene en mente un objetivo claro y conciso para la próxima edición de los Juegos Olímpicos.

¿Cuál es el objetivo de Osmar Olvera para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Osmar Olvera entiende que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles podrían ser importantes para él, por lo que su objetivo es lograr alguna medalla para la delegación mexicana. Para ello, hará de este 2026 un año de mucho entrenamiento considerando las competencias en las que estará presente.

Te puede interesar: Los 11 juegos que llegarán a Xbox Game Pass en enero 2026

Te puede interesar: ¿Cuándo salen a la venta los Joy-Con para la Nintendo?



Durante una charla con el portal Excelsior, Osmar Olvera aseguró que para este año su objetivo principal es quedarse en la cima de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mismos que no ha conquistado hasta ahora y que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de este mismo año.

Del mismo modo, el atleta de 21 años formará parte de tres Copas Mundiales a llevarse a cabo en Guadalajara, China y Canadá, por lo que considera que cada una de estas competencias serán clave no solo para consolidarse como uno de los mejores del mundo, sino también en su proceso de preparación rumbo a LA2028.

¿Cuántas medallas pronostica México para los Juegos Olímpicos?

Hace unas semanas, Rommel Pacheco , titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), confirmó que la delegación mexicana vislumbra alrededor de diez medallas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, por lo que alguna de estas podría llegar precisamente gracias a Osmar Olvera.