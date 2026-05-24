Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable
Cruz Azul remontó en Ciudad Universitaria y derrotó 2-1 a Pumas para quedarse con el título del Clausura 2026 en una final llena de drama, golazos y expulsiones.
Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 tras derrotar 2-1 a Pumas en una Final de Vuelta llena de emociones en el Estadio Olímpico Universitario. Los auriazules comenzaron golpeando con un auténtico golazo de Robert Morales que hizo explotar a toda la afición universitaria.