Adidas Hyperboost Edge: La zapatilla de running que es tendencia en el mundo

Adidas ha apostado fuerte por el running nuevamente y eso se nota con su nueva zapatilla; la Hyperboost Edge. La más reciente creación de la marca alemana para el deporte que se ha vuelto mucho más popular en los últimos años, ha generado una gran cantidad de comentarios y de momento la mayoría han sido positivos.

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La Inteligencia Artificial da su punto de vista sobre este par de tenis: ''La Adidas Hyperboost Edge es una zapatilla de running maximalista para asfalto sin placa de carbono. Pesa cerca de 255 g (mujer) y 270 g (hombre), con un precio aproximado de 200 €. Destaca por combinar máxima amortiguación y un alto retorno de energía para entrenamientos diarios y tiradas largas.'', destacó.

Especificaciones Técnicas

Drop: 6 mm (45 mm en el talón y 39 mm en el antepié)

Pisada: Neutra

Uso ideal: Entrenamiento diario, rodajes largos y ritmos variados en asfalto

Finalmente, será cuestión de cada persona en el tema de pisada, ritmo de carrera, objetivo para resolver si es la zapatilla ideal para comprar. Por otro lado, se habla de que uses la Adidas Hyperboost Edge en el día a día, con outfits casuales que no tengan nada ver con el runnig, algo similar pasó con las Adidas Adizero Evo Sl que se puede ver en las calles de casi cualquier ciudad.