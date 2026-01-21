¡Adiós a un histórico! ESTRELLA del Barcelona dejaría al club para irse a la MLS

El futbol europeo podría estar viendo los últimos momentos de uno de sus arietes más importantes; Robert Lewandowski. El actual delantero del Futbol Club Barcelona tiene vínculo con el equipo hasta junio de este año y de momento, no ha renovado ni ha habido avances en una posible extensión de contrato. Con ello, los clubes de la Major League Soccer en Estados Unidos y de la Saudi Pro League en Arabia ya sondean el entorno del futbolista.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul va por joya de la MLS con triple nacionalidad

De acuerdo a diversos reportes, el equipo blaugrana no tendría la intención de renovar al ariete de 37 años y lo dejaría ir como agente libre en el próximo mercado de transferencias veraniego. Sin contrato, cualquier equipo solo tendría que negociar con el agente de Robert para hacerse de sus servicios y que este activo después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cabe recordar que, uno de sus compatriotas está muy cerca de volver a la MLS y no se podría descartar que sea compañero de él; Mateusz Bogusz en el Houston Dynamo.

Desfile de estrellas

Tanto el balompié árabe como el estadounidense puede presumir a varias estrellas entre sus filas. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, cada uno en su respectiva liga son el principal atractivo tanto para la afición como a los mismos jugadores de seguir sus pasos. Thomas Muller es uno de los casos de éxito más recientes en la MLS, el histórico jugador del Bayern Munich llegó al Vancouver Whitecaps la pasada temporada y casi se lleva el título en su campaña debut.

Por otro lado, Joao Felix con el Al-Nassr cayó como anillo al dedo y se convirtió en el principal socio de CR7 en el esquema del club árabe, superando a Sadio Mané o al francés Kingsley Coman.