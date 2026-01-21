ÚLTIMA HORA: Cruz Azul va por joya de la MLS con triple nacionalidad

La Máquina Celeste de la Cruz Azul va por un nuevo refuerzo para este Torneo Clausura 2026, el nombre en la agenda celeste es el de Nathan Ordaz. Uno de los prospectos más avanzados de Los Angeles Football Club sería tentado por el club de la Noria en busca de dar el salto al futbol mexicano. Ariete de 22 años, con triple nacionalidad (El Salvador, México y Estados Unidos) que ya ha sido convocado a la selección mayor centroamericana.

Te puede interesar: Los delanteros MEXICANOS que CRUZARON fronteras para SALVAR su carrera en otro país

Según información del reportero Matteo Moretto, Ordaz interesa a Cruz Azul para tener una opción más en una ofensiva celeste por de más nutrida. El nacido en California tiene vínculo hasta 2029 con el cuadro de los Estados Unidos y eso sería un 'candado' para cualquier equipo que quiera hacerse de su carta. El portal Transfermarkt tiene valuado a Ordaz en dos millones de euros, pero seguramente el LAFC pediría una cifra más elevada.

Gabriel Fernández; el titular del momento

El delantero sudamericano es el elegido por Nicolás Larcamón para ser el titular de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, esto a espera de que se registre a Miguel Borja en el portal de la Liga MX. Ya con el ex ariete de River Plate listo para jugar, será una disputa entre el colombiano y el 'Toro' para llenarle el ojo a Larcamón.

De momento, el equipo celeste es cuarto lugar de la clasificación general con seis unidades tras tres partidos disputados. Cabe destacar que, tras la derrota en León contra la Fiera en la primera fecha, Cruz Azul hiló dos triunfos (2-0 contra el Atlas y 1-0 vs Puebla). Para la fecha 4, viajarán a la frontera norte para enfrentar a los Bravos de Juárez.