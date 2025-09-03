Tigres buscaría el fichaje de Javairo Dilrosun, ¿cuánto tendría que pagarle al América por él?

Si bien el mercado de fichajes en las principales Ligas de Europa cerró hace unos días, esta situación no ocurre de la misma forma en México, lugar en donde este cierre se dará hasta el 12 de septiembre. Ante ello, Tigres tendría en mente hacerse con los servicios de Javairo Dilrosun , jugador del América.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

Para poner un poco de contexto, vale mencionar que, ahora mismo, Javairo Dilrosun no forma parte del primer equipo del conjunto azulcrema, lo cual haría más fácil cerrar su fichaje con el cuadro de la Sultana del Norte. Ante ello, resulta interesante conocer cuánto dinero tendrían que desembolsar por él.

¿Cuándo llegó Javairo Dilrosun al América?

Luego de brillar en los Países Bajos con el Feyenoord de la Eredivisie, Javairo Dilrosun se convirtió en el refuerzo del América en febrero del 2024 a cambio de 4.6 millones de euros, según Transfermarkt. Cabe mencionar que el extremo por derecha compartió el campo con Santiago Giménez cuando ambos coincidieron en el club neerlandés.

Javairô Dilrosun empata el marcador.

América 1-1 Tigrespic.twitter.com/WOugG0f6fN — Victorzilla (@victorzilla17) June 30, 2024

¿Cuántos goles hizo Javairo Dilrosun en el club azulcrema?

La etapa del nacido en los Países Bajos, sin embargo, no fue la mejor, pues nunca pudo cumplir las expectativas que se tenían en él. Y es que, en los dos mil 314 minutos que jugó distribuidos en 52 compromisos, Javairo Dilrosun únicamente realizó tres goles y ocho asistencias con el Club América.

¿Cuánto tendría que pagar Tigres por él?

Según información del portal Récord, Javairo Dilrosun interesa a Tigres y más por el hecho de que no forma parte de la plantilla actual del conjunto azulcrema. Y si bien Transfermarkt valúa al neerlandés en 2.5 millones de euros, el hecho de estar entrenando fuera del primer equipo podría hacer que los de Coapa acepten una oferta inferior a esta.

América le ofreció a Tigres a Javairô Dilrosun cedido por 6 meses/1 año, con disposición de negociar una futura opción de compra, la ‘U’ deberá asumir gran parte del salario; se espera respuesta en los próximos días.



🚨@fer_esquivel22 pic.twitter.com/NJbn9fkkpw — A.C. (⭐️x16) (@MillonetasCA) August 29, 2025

¿Cómo quedó el último partido entre Tigres y América?

La paternidad de las Águilas sobre los de Nuevo León volvió a hacerse presente en este torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX , pues en el duelo que disputaron de la Jornada 5 los azulcremas vencieron como visitantes a su rival por 3-1.