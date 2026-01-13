Cuál es el peor jugador de toda la historia del Club América, según la IA

La historia del Club América está marcada principalmente por títulos, figuras legendarias y una exigencia permanente, tal y como le hicieron saber recientemente a André Jardine . En una institución acostumbrada a ganar, cada jugador tiene la obligación de rendir y de dejar huella, pero este no siempre es el caso. Existen varios ejemplos de jugadores que no estuvieron a la altura y la IA determinó al peor.

En 109 años de historia, las Águilas tuvieron algunos golpes inesperados muy marcados. Desde incorporaciones que no cumplieron las expectativas, inversiones que prometían más y apuestas deportivas que terminaron de la peor manera. Sin embargo, sólo uno se alza como el más flojo de todos para ChatGPT: Márcio Delvi da Costa, mejor conocido como Fantick.

Fantick, el peor jugador de la historia del América

Tras un análisis en el que tuvo en consideración varios nombres, la IA determinó que Fantick fue el peor jugador que pasó por el América. Según los registros del portal Zerozero, el brasileño disputó tan sólo 15 partidos con el equipo azulcrema y aportó un único gol, pese a que jugaba como delantero.

"Llegó en un momento donde el club tenía plantel competitivo, pero su impacto fue prácticamente nulo, jugó muy pocos partidos y salió rápidamente sin dejar huella", aseguró ChatGPT y añadió: "En medios de fanáticos y listas de peores refuerzos, aparece como uno de los más olvidables".

La elección de la inteligencia artificial de OpenAI no fue casualidad, sino que se trata de una opinión bastante popular entre los americanistas. De hecho, hace algunos años, el portal AS lo colocó en el primer puesto dentro de un ranking de los 100 peores jugadores de la historia del club.

Otros nombres destacados por la IA

Si bien optó por el atacante brasileño como el peor, ChatGPT mencionó otros futbolistas que podrían ser considerados entre los peores del América.

