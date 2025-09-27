AEL Limassol vs Akritas Chlorakas: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre

Este sábado a las 10:00 horas tiempo del centro de México , el Alphamega Stadium será testigo de un partido especial en la Primera División de Chipre: AEL Limassol recibe a Akritas Chlorakas en la Jornada 5 del campeonato, en un duelo que marca el esperado debut en casa de Guillermo Ochoa con el conjunto limassolense.

El arquero mexicano, ícono de la Selección Mexicana y mundialista en cinco ocasiones, inicia una nueva aventura en Europa tras su paso por Salernitana en Italia. Su llegada a Chipre ha generado expectativa entre la afición local y mexicana, que podrá seguir sus actuaciones en vivo a través de Azteca Deportes.

AEL Limassol, dirigido por Paolo Tramezzani, llega al encuentro ubicado en la décima posición con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. El equipo busca consolidarse en casa y mejorar su rendimiento defensivo, donde la experiencia de Ochoa será clave para ordenar la zaga.

Por su parte, Akritas Chlorakas también suma cuatro unidades y ocupa el puesto 11. El conjunto de Denis Laktionov ha mostrado altibajos, pero cuenta con jugadores veloces que pueden complicar a la defensa rival.

