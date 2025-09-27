AEL Limassol vs Akritas Chlorakas: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre
AEL Limassol vs Akritas Chlorakas hoy sábado 27 de septiembre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente a la Liga de Chipre. Te traemos los detalles en vivo del partido
Este sábado a las 10:00 horas tiempo del centro de México , el Alphamega Stadium será testigo de un partido especial en la Primera División de Chipre: AEL Limassol recibe a Akritas Chlorakas en la Jornada 5 del campeonato, en un duelo que marca el esperado debut en casa de Guillermo Ochoa con el conjunto limassolense.
El arquero mexicano, ícono de la Selección Mexicana y mundialista en cinco ocasiones, inicia una nueva aventura en Europa tras su paso por Salernitana en Italia. Su llegada a Chipre ha generado expectativa entre la afición local y mexicana, que podrá seguir sus actuaciones en vivo a través de Azteca Deportes.
AEL Limassol, dirigido por Paolo Tramezzani, llega al encuentro ubicado en la décima posición con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. El equipo busca consolidarse en casa y mejorar su rendimiento defensivo, donde la experiencia de Ochoa será clave para ordenar la zaga.
Por su parte, Akritas Chlorakas también suma cuatro unidades y ocupa el puesto 11. El conjunto de Denis Laktionov ha mostrado altibajos, pero cuenta con jugadores veloces que pueden complicar a la defensa rival.