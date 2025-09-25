De ignorado en Sudamérica a mejor refuerzo del año en México: Cruz Azul lo disfruta

José Paradela es el futbolista que pasó de ser ignorado en Sudamérica a ser posiblemente el mejor refuerzo del año en México. Lo anterior, ya que el argentino acumula asistencias y goles en lo que va del Apertura 2025, como el que le anotó a Querétaro para rescatar el invicto de Cruz Azul en la jornada 10 .

Paradela la está rompiendo en la Liga BBVA MX en su primer torneo con la Máquina, después de su gran paso al Necaxa, que se quedó con varios millones por la transferencia . De acuerdo con BeSoccer, el mediocampista lleva 3 goles y 5 asistencias en las 10 jornadas del torneo.

Club de Futbol Cruz Azul Cruz Azul tiene posiblemente en sus filas al mejor refuerzo de México: Jose Paradela, quien destaca tras ser ignorado en Sudamérica

Los goles y asistencias de José Paradela con Cruz Azul

José Paradela llegó a Cruz Azul para el Apertura 2025 y desde entonces no ha defraudado a los directivos ni a la afición, al anotar goles y dar asistencias, las cuales fueron en los siguientes partidos:

Asistencias



Atlas 3-3 Cruz Azul – jornada 2

– jornada 2 Cruz Azul 4-1 León – jornada 3 (doble)

– jornada 3 (doble) Atlético de San Luis 1-2 Cruz Azul – jornada 4

– jornada 4 Cruz Azul 3-2 Santos Laguna – jornada 5

Goles



Chivas 1-2 Cruz Azul – jornada 7

– jornada 7 Cruz Azul 3-2 Juárez – jornada 9

– jornada 9 Cruz Azul 2-2 Querétaro – jornada 10.

El repunte en la carrera de José Paradela tras ser ignorado en Sudamérica

José Paradela inició su carrera en las inferiores de Rivadavia y Gimnasia, para luego llegar a uno de los clubes más grandes de su país: River Plate. Con el Millonario no rindió lo que esperaban, por lo que fue prestado a Tigre.

Qué perro golazo se mandó Paradela.

En la imagen no se ve, pero él es quien inicia la jugada en medio campo.

Qué perro golazo se mandó Paradela.

En la imagen no se ve, pero él es quien inicia la jugada en medio campo.

Cruz Azul ya lo gana 1-0.

Paradela nuevamente regresó a River, para volver a ser cedido, pero esta vez a México con Necaxa, donde comenzó a ser una pieza clave. El argentino anotó 16 goles en 56 partidos con los Rayos, que lo terminó comprando en 2 millones de dólares.

El mediocampista se ha convertido en posiblemente el mejor refuerzo del año, pues en este Apertura 2025 no hace otra cosa que deslumbrar a los aficionados celestes.