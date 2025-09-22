La afición del América está harta; así culpó a estos dos jugadores del empate ante Rayados

La Jornada 9 del torneo Apertura 2025, correspondiente a la Liga BBVA MX, trajo consigo el empate de Rayados y América en la cancha del Gigante de Acero. Pese a ello, la afición azulcrema mostró su furia hacia dos elementos, mismos a los que culparon de no lograr el triunfo en campo visitante.

Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez fueron los escogidos por André Jardine para formar parte del cuadro titular del América en su visita ante Rayados de Monterrey. Alan fue uno de los centrocampistas de contención del club, mientras que Alexis disputó minutos como carrilero por la banda izquierda.

¿Por qué la afición del América quiere fuera a Cervantes y Gutiérrez?

A pesar de que lograron el empate luego de ir perdiendo por dos tantos en territorio visitante, una parte de la afición del América mostró su desencanto por el hecho de que Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez fueran titulares, pues desde su consideración no tienen las cualidades suficientes para serlo.

Alan Cervantes ficha con el América con contrato hasta 2028



Cabe mencionar que ambos elementos formaron parte del cuadro titular por las lesiones que el conjunto azulcrema tiene, entre las que destaca Jonathan dos Santos. A pesar de ello, un sector de la fanaticada exigió su salida de cara al próximo torneo, pues consideran que no tienen la capacidad suficiente para estar en la escuadra del centro del país.

¿Cuánto pagó América a Cruz Azul por Alexis Gutiérrez?

Según indica el portal Transfermarkt, América desembolsó cerca de 4.3 millones de euros a Cruz Azul por hacerse de los servicios de Alexis Gutiérrez para este torneo Apertura 2025. Cabe mencionar que el fichaje fue un tanto polémico, pues desde el campeonato pasado Alexis dejó de tener protagonismo con la institución cementera.

¿Cuándo es el siguiente partido del América y contra quién?

En estos momentos, y después del empate frente a Rayados, América se ubica en la posición número 4 de la tabla general con 18 unidades. Por ende, entiende que necesita sacar el triunfo este miércoles ante Atlético de San Luis si su deseo es permanecer entre los primeros lugares de la tabla. El partido comenzará en punto de las 21:00 horas.