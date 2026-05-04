Club América recibe la peor noticia de todas luego de empatar con Pumas UNAM en el Clausura 2026

Mientras los aficionados del Club América le piden a André Jardine que le dé la titularidad a un crack ignorado, las Águilas empataron 3-3 contra Pumas UNAM y recibieron una pésima noticia al margen del resultado en estos cuartos de final del Clausura 2026. Es oficial que el conjunto azulcrema pierde a uno de los futbolistas más importantes que tiene en la plantilla.

Así como se habla de que un futbolista que fracasó en América hoy es figura en Europa y vale 30 millones, la escuadra americanista recibió otra mala noticia de cara a la revancha contra el Club Universidad Nacional en CU. Pues la institución hizo oficial la dura lesión de Cristian Borja con un parte médico. Se espera una ausencia muy extensa.

|MEXSPORT

“El Club América informa que nuestro jugador Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, reza el comunicado oficial. Así, el conjunto azulcrema pierde a uno de sus titulares de cara al resto de la Liguilla del Clausura 2026. Sin dudas una lesión que pega fuerte en Coapa.

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¿Cuánto tiempo estará Cristian Borja fuera del Club América por lesión?

De acuerdo a la página oficial de la Clínica de Cleveland, la rotura del ligamento colateral medial (LCM), generalmente, se trata sin cirugía, a pesar de que también existen opciones quirúrgicas. El tiempo de recuperación depende mucho del grado de lesión (no informada por América).

Según los grados de la lesión, el tiempo de recuperación de Cristian Borja en el Club América podría ser el siguiente:

LCM Grado I: De 1 a 3 semanas de recuperación

De 1 a 3 semanas de recuperación LCM Grado II: De 4 a 6 semanas de recuperación

De 4 a 6 semanas de recuperación LCM Grado III: Más de 6 semanas de recuperación

PARTE MEDICO



El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/kS8VKmGX4a — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

Cristian Borja podría perder mucho más que solo la Liguilla con el América

El lateral izquierdo de 33 años se perdería lo que resta de la Liguilla con el América y también podría darle una pésima noticia a Néstor Lorenzo. El entrenador de la Selección Colombia tenía contemplado a Cristian Borja, pero su lesión lo marginaría de la Copa Mundial de la FIFA 2026.