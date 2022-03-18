Aficionado ataca a árbitro en partido de la Bundesliga

El encuentro que disputaban el Bochum y el Borussia Mönchengladbach ha sido interrumpido debido al lanzamiento de un objeto que ha impactado contra uno de los árbitros que dirigen el choque.

A falta de 19 minutos para el final, y con 0-2 en el marcador a favor del Borussia Mönchengladbach, el colegiado del encuentro, Benjamin Cortus, ha decidido parar el duelo y todo el equipo arbitral se ha retirado del terreno de juego para decidir si finalmente se termina.

Según se puede ver en las imágenes, parece que un aficionado del Bochum ha lanzado un vaso que ha impactado contra la cabeza de uno de los jueces del línea. El portero del Bochum, Manuel Riemann, recriminó a la grada su acción.

Es una lástima que en el deporte aparezcan inadaptados disfrazados de aficionados. Cuestión de tiempo para conocer si habrá una sanción al estadio por este suceso.

EFE