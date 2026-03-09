El aficionado que ganó 150 mil pesos gracias a los Tigres de la UANL: el sueño de todos

Además de haber visto el triunfo de Tigres de la UANL sobre Rayados de Monterrey en vivo y en directo, un aficionado del conjunto universitario se fue del Volcán los bolsillos llenos. André-Pierre Gignac marcó el único gol del encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 en los últimos minutos y fue este tanto el que significó sumar 150 mil pesos para el afortunado fan de los Felinos.

En las propias tribunas y una vez finalizado el encuentro, el aficionado reveló que metió 25 mil pesos a que el delantero francés metía gol y se llevó 150 mil de retorno. El fanático no pudo esconder su felicidad e incluso los demás aficionados de Tigres que se encontraban alrededor festejaron lo ocurrido. Sin lugar a dudas, una noche que jamás olvidará por ambos factores: el dinero y el triunfo de su equipo ante el clásico rival de toda la vida.

Gignac marcó el gol del triunfo ante Rayados|Crédito: Tigres / X

Cabe destacar que Gignac fue suplente en el duelo ante Rayados, pero Guido Pizarro tomó la decisión de enviarlo al terreno de juego en el minuto 79 de partido. Esto quiere decir que el experimentado atacante estuvo solamente 11 minutos en cancha, los cuales le bastaron para marcar el gol del triunfo para su equipo y llevarse una vez más el Clásico Regio.

💰🐯 Un aficionado de #Tigres apostó 25 mil pesos a que Gignac @10apg anotaba en el Clásico Regio ante #Rayados… ¡y ganó 150 mil pesos! Así celebró el momento en el Estadio Universitario. 🐯

😮‍💨#ClásicoRegio #Tigres #Gignac #LigaMX #Afición pic.twitter.com/uhOp8M3z1M — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) March 8, 2026

Los increíbles números de Gignac en el Clásico Regio

El delantero con pasado en el Olympique de Marsella arribó a Nuevo León en el año 2015 y, desde ese momento, se convirtió en una pesadilla para Monterrey. Gignac estuvo presente en 33 partidos correspondientes al Clásico Regio y con la anotación que sumó este fin de semana alcanzó los 15 goles convertidos ante Rayados.

Su primer gol ante La Pandilla lo marcó en la Jornada 9 del Apertura 2015. En estos momentos, no existe ningún jugador activo que se le acerque. El único caso que podría entrar en la discusión es Rogelio Funes Mori, quien ha marcado 3 tantos en el Clásico Regio. Sin embargo, en la actualidad juega para el Club León, por lo que ya no puede sumar más anotaciones.

Aún Gignac no ha mencionado que esta será su última campaña en la Liga BBVA MX, pero de ser así, deja una marca que será difícil de superar para cualquier delantero de Tigres o de Rayados. Además de ser el máximo anotador de los universitarios, es el máximo goleador del Clásico Regio. Este número podría aumentar en un hipotético cruce de ambos equipos en la Liguilla del Clausura 2026, aunque las probabilidades son extremadamente bajas.

