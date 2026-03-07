Tigres vs Monterrey 1-0 | Resumen y Goles | Jornada 10 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes
Revive lo mejor del Clásico Regio entre Tigres UANL y CF Monterrey correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX. En un partido lleno de intensidad y emociones, André-Pierre Gignac marcó el gol que hizo explotar el Estadio Universitario, dándole la victoria a Tigres.
