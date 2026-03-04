Mientras en Rayados de Monterrey ganaba 15 millones, el sueldo de César Montes en Rusia
El defensa central mexicano es uno de los mexicanos mejores valorados en el exterior
México tiene un total de 20 futbolistas jugando en Europa y uno de los más destacados es César Montes, quien hasta hace 3 años era jugador de los Rayados de Monterrey. Si bien nunca se confirmó de manera oficial, de acuerdo a distintos reportes y rumores, el salario del defensa central era de 15 millones de pesos en La Pandilla. Hoy, en Rusia, gana muchísimo más.
Mientras que en Rayados se produjo el arribo de Nicolás Sánchez con dos ayudantes que sorprenden, Montes ya dejó atrás su etapa en el futbol mexicano y brilla en el exterior, siendo uno de los jugadores de México mejor valorados en Europa, con un valor de mercado alto. Además, César es el jugador mejor pagado del Lokomotiv Moscú de Rusia, según Capology.
César Montes gana más del doble en Rusia
Si bien el salario oficial no fue confirmado hasta el momento, César Montes tendría un sueldo que rondaría los 35 millones de pesos por año, lo que equivale a un valor cercano a los 2 millones de dólares, por lo que gana más del doble de lo que percibía cuando estaba en la Liga BBVA MX.
Los números de César Montes en Rayados de Monterrey y en Rusia
- Valor de mercado: Rayados € 7,000,000 - € 7,000,000 Lokomotiv
- Sueldo: Rayados 850 mil USD - 2 millones USD Lokomotiv
- Partidos jugados: Rayados 265 - 40 Lokomotiv
- Goles convertidos: Rayados 14 - 3 Lokomotiv
- Títulos ganados: Rayados 5 - 0 Lokomotiv
¿Qué títulos ganó César Montes en Rayados de Monterrey?
El defensa central de 29 años que fue vendido por 8 millones de euros al Espanyol de Barcelona (luego pasó a Almería por 14 Md€ antes de arribar al Lokomotiv) ganó 4 títulos en Rayados de Monterrey. Estos fueron todos los trofeos conquistados por César Montes en La Pandilla:
- Copa MX Apertura 2017
- Liga MX Apertura 2019
- Copa MX 2019-20
- Concachampions 2019
- Concachampions 2021
Además de haber sido clave en Rayados y de ser una pieza importante en el futbol ruso, César Montes también es habitual convocado a la Selección Nacional de México, donde también ha conquistado 5 trofeos.