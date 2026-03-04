Mientras en Rayados de Monterrey ganaba 15 millones, el sueldo de César Montes en Rusia

México tiene un total de 20 futbolistas jugando en Europa y uno de los más destacados es César Montes, quien hasta hace 3 años era jugador de los Rayados de Monterrey. Si bien nunca se confirmó de manera oficial, de acuerdo a distintos reportes y rumores, el salario del defensa central era de 15 millones de pesos en La Pandilla. Hoy, en Rusia, gana muchísimo más.

Mientras que en Rayados se produjo el arribo de Nicolás Sánchez con dos ayudantes que sorprenden, Montes ya dejó atrás su etapa en el futbol mexicano y brilla en el exterior, siendo uno de los jugadores de México mejor valorados en Europa, con un valor de mercado alto. Además, César es el jugador mejor pagado del Lokomotiv Moscú de Rusia, según Capology.

César Montes gana más del doble en Rusia

Si bien el salario oficial no fue confirmado hasta el momento, César Montes tendría un sueldo que rondaría los 35 millones de pesos por año, lo que equivale a un valor cercano a los 2 millones de dólares, por lo que gana más del doble de lo que percibía cuando estaba en la Liga BBVA MX.

Los números de César Montes en Rayados de Monterrey y en Rusia

Valor de mercado: Rayados € 7,000,000 - € 7,000,000 Lokomotiv

Sueldo: Rayados 850 mil USD - 2 millones USD Lokomotiv

Partidos jugados: Rayados 265 - 40 Lokomotiv

Goles convertidos: Rayados 14 - 3 Lokomotiv

Títulos ganados: Rayados 5 - 0 Lokomotiv

¿Qué títulos ganó César Montes en Rayados de Monterrey?

El defensa central de 29 años que fue vendido por 8 millones de euros al Espanyol de Barcelona (luego pasó a Almería por 14 Md€ antes de arribar al Lokomotiv) ganó 4 títulos en Rayados de Monterrey. Estos fueron todos los trofeos conquistados por César Montes en La Pandilla:

Copa MX Apertura 2017

Liga MX Apertura 2019

Copa MX 2019-20

Concachampions 2019

Concachampions 2021

Además de haber sido clave en Rayados y de ser una pieza importante en el futbol ruso, César Montes también es habitual convocado a la Selección Nacional de México, donde también ha conquistado 5 trofeos.

