OFICIAL: leyenda de Chivas volverá a la cancha y la afición está que no cabe de emoción

Chivas será protagonista de un regreso estelar en Guadalajara durante el próximo mes de marzo. Resulta que Fernando Hierro regresará al Estadio Akron, un personaje que para la afición rojiblanca representa opiniones divididas. Cabe resaltar que su salida como director deportivo del Rebaño dejó un sabor agridulce entre los aficionados, pues dio la sensación que dejó botado el proyecto al unirse de forma inesperada al Al-Nassr de Arabia Saudita.

Fernando Hierro regresa al Estadio Akron

Tras un año y medio fuera de Chivas, el ex director deportivo regresará a la institución en las próximas semanas para formar parte del equipo de leyendas del Real Madrid que enfrentará a Barcelona el día 3 de marzo en el Estadio Akron, hogar del Guadalajara. A pesar de que su salida no cayó bien en la afición rojiblanca, Hierro mostró su emoción al hablar de su vuelta, destacando varios recuerdos que le dejó su paso por el Rebaño.

Sin ocultar sus sentimientos, Fernando aseguró que volver al Estadio Akron será una experiencia fantástica y maravillosa, recordando que su hijo nació en Guadalajara y es tapatío. Además, el ex director deportivo recordó en gran manera su paso por la ciudad, comentando que se reencontrará con amigos y con un lugar que lo trató con gran cariño.

Las palabras de Hierro tras su regreso a Guadalajara

“Para mí es algo fantástico (volver al Estadio Akron), una experiencia maravillosa. No tengo que olvidar que mi hijo nació en Guadalajara, es tapatío. Después de un año y medio voy a volver a ver a mis amigos, a una ciudad y a Jalisco que me trataron muy bien, me dieron mucho cariño”.

Pero eso no es todo, ya que en una parte de la conferencia, Hierro se tomó el tiempo de elogiar al Estadio Akron, el cual será una de las sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Un estadio de los más bonitos del mundo. Lo digo como experiencia de un año y medio. Es algo único, inigualable”.

De todas formas, aún no se sabe cómo será recibido Hierro por la afición rojiblanca, pues muchos continúan molestos por cómo se dio su salida. Veljko Paunović, entrenador de Chivas en ese momento, salió entre rumores que lo vinculaban a España, y poco después el propio Fernando decidió marcharse al futbol árabe, dejando inconcluso el proyecto que había encabezado.