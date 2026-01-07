Club América tomó una contundente decisión con Javairo Dilrosun: André Jardine no lo dudó ni un segundo

Club América sonríe por el fichaje de Rodrigo Dourado y su compromiso con los azulcremas. No obstante, también tiene que resolver la salida de Javairo Dilrosun, cuyo pase es propiedad de las Águilas pero que no es tenido en cuenta por el entrenador brasileño André Jardine. De todos modos, ya habría una decisión tomada en el Nido de Coapa.

Así como sigue la novela con Igor Lichnovsky, el Club América ya ha tomado una decisión con Javairo Dilrosun: no inscribirlo en la lista de la plantilla para el Clausura 2026, según comentó el periodista León Lecanda. De este modo, incluso aunque no se le encuentre salida, no será parte del club azulcrema para este nuevo año calendario.

Javairo Dilrosun en el Club América

Club América pagó una buena cantidad de dinero

El ex Hertha Berlin y Feyenoord llegó justamente desde el club de los Países Bajos al América por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Sin embargo, aunque tuvo oportunidades, nunca rindió como se esperaba. Por todo eso, su vínculo con la institución estaría terminado, incluso aunque ningún equipo lo compre.

El América casi le encuentra solución al problema, pero no

Javairo Dilrosun fue prestado a Los Angeles FC por dos meses, para jugar el Mundial de Clubes 2025 y, a su vez, tener algunos partidos en el torneo de la MLS. Si bien fue titular en 7 de los 8 partidos que disputó y marcó 2 goles, LAFC no quiso realizar la compra definitiva del neerlandés, que debió retornar al América, donde André Jardine no lo tuvo en cuenta.

Javairô Dilrosun en el América|@javairo_dilsorun

Desde que Javairô Dilrosun retornó al conjunto azulcrema, no jugó ni siquiera un partido con el equipo. De esta manera, se le buscó dar salida. En caso de que nadie pague por él, seguirá otros 6 meses sin jugar hasta que se termine por vencer su contrato, en diciembre de este 2026.

Los números de Javairo Dilrosun en el Club América

Al margen de que no disputó el Apertura 2025 a pesar de estar en la plantilla, el neerlandés supo vestir la playera azulcrema y hasta marcar goles. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los futbolistas, los números de Javairo Dilrosun en el Club América han sido los siguientes: