Club América hará un último fichaje y estas son las 2 opciones que tiene para el Clausura 2026

Si bien ya concretó varias compras interesantes, entre las que destaca la de Rodrigo Dourado , el Club América aún no se despide del mercado invernal. Mientras André Jardine prepara al equipo para el arranque del Clausura 2026, en los despachos trabajan para cerrar un último nombre para reforzar al plantel en este exigente semestre.

Hasta ahora, la directiva azulcrema avanzó con incorporaciones puntuales que apuntan a darle mayor profundidad al equipo. A la llegada de Dourado se le sumaron Fernando Tapia, quien regresó al club tras sus pasos por Querétaro y Tigres , y Aarón Mejía. Además, Walter Portales volvió luego de su paso por Puebla.

Sin embargo, el propio Jardine confirmó en conferencia de prensa que todavía falta una pieza más. El técnico brasileño dejó entrever que se trata de un refuerzo relevante para el funcionamiento colectivo, una declaración que reavivó las versiones sobre la búsqueda de un mediocampista de corte ofensivo.

Los dos nombres que llaman la atención del América

Fuentes cercanas al club afirman que las Águilas están entre dos nombres. El primero de ellos es Emiliano Gómez, actual jugador del Puebla, quien tuvo un notable Apertura 2025 productivo con 16 partidos, 6 goles y 4 asistencias. Su capacidad para moverse entre líneas y llegar al área rival lo convierten en un perfil más que atractivo.

La otra opción es Jesús Angulo, que recientemente se proclamó bicampeón de México con el Toluca de Antonio Mohamed. Canelo viene de disputar 21 partidos en el último torneo, entre Fase Regular y Liguilla, con 5 goles y 4 asistencias. su experiencia en instancias decisivas sería del agrado de Jardine.

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2026?

Más allá de estos dos nombres, en Coapa ya se enfocan en su debut en el Clausura 2026. El mismo será este viernes 9 de enero como visitante ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).