Aficionados argentinos revientan a México en su triunfo vs Sudáfrica: “Es malo pero con ganas”

La Selección de México consiguió este jueves 11 de junio su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tras derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado sobre la cancha del Estadio de la Ciudad de México; sin embargo, su triunfo no convenció a muchos y a través de redes sociales los aficionados argentinos se manifestaron.

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México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aficionados argentinos revientan el triunfo de México sobre Sudáfrica

Los aficionados mexicanos disfrutaron a su manera el ambiente mundialista en la cancha del Estadio de la Ciudad de México apoyando a su selección desde los primeros minutos; sin embargo, en Argentina parecen no estar de acuerdo con la manera de entender el encuentro.

Y es que los seguidores argentinos criticaron que la afición mexicana coreara desde los primeros instantes del partido los 'Oles' a los jugadores de la Selección y no vivieran el encuentro como acostumbran hacerlo en su país.

Argentinos revientan a México

Pero no fue el único aspecto que señalaron los usuarios en redes sociales, sino que también lamentaron el desempeño de la Selección Mexicana en la cancha ante Sudáfrica.

"El futbol no es para ellos". "¿El país anfitrión no se prepara con todo?". "El equipo de México es malo pero con ganas". "Dedíquense al doblaje, México". "Hubieran jugado con un equipo de verdad les clavan tres". "A los mexicanos les gusta el futbol pero no lo entienden", fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios argentinos en una publicación.

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