México cumple en su debut en el Mundial 2026 y vence a Sudáfrica con goles de Quiñones y Jiménez; resumen, goles y mejores momentos

La Selección Mexicana rompió sus propios fantasmas y firmó un estreno redondo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al derrotar 2-0 a Sudáfrica. Con un Estadio Ciudad de México convertido en una sucursal del manicomio, el conjunto azteca fue el amplio dominador de un encuentro ríspido que le otorgó sus primeros tres puntos en el Grupo A.

El carnaval azteca inició apenas al minuto 8. Un grave error de la zaga sudafricana le regaló el esférico a Julián Quiñones al borde del área; el delantero no perdonó y sacó un zapatazo pegado al poste para poner el 1-0.

La tónica del partido cambió por completo en el complemento debido a la indisciplina de los Bafana Bafana. Al 49', Yaya Sithole vio la tarjeta roja directa tras una durísima entrada, dejando a su equipo contra las cuerdas.

México aprovechó la superioridad numérica y al 66' liquidó el trámite: Roberto Alvarado hizo gala de su gran técnica y mandó un centro bombeado exquisito que Raúl Jiménez mandó guardar con un soberbio testarazo a la esquina inferior izquierda para el 2-0.

La frustración visitante incrementó al 84' cuando, tras una revisión del VAR, el árbitro Wilton Sampaio expulsó a Themba Zwane, dejando a Sudáfrica con nueve hombres. Sin embargo, no todo fue felicidad para México. Ya en el añadido (92'), César Montes vio la tarjeta roja por una fea entrada, lo que significará una baja dolorosa para el segundo duelo. Pese a esto, México celebra un debut histórico en su fiesta mundialista.

¿Cuál es el próximo partido de México?

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur el jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Guadalajara a partir de las 19:00 horas.

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La espera de cuatro años ha terminado y el corazón de millones de aficionados late con fuerza. El majestuoso Estadio Ciudad de México abre sus puertas para albergar el arranque oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras una espectacular ceremonia de apertura, México salta hoy a la cancha para disputar el partido inaugural vs su similar de Sudáfrica, en un duelo cargado de misticismo y cuentas pendientes.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre inicia su camino con la máxima exigencia sobre los hombros: hacer respetar la localía y sumar los primeros tres puntos en el Grupo A. El "Vasco" ha diseñado un plantel que combina la experiencia europea con el hambre de jóvenes talentos, inyectando una filosofía donde el orden táctico y la entrega humana serán las llaves para romper la muralla africana.

El destino repite el escenario de hace 16 años. En el Mundial de 2010, ambas escuadras empataron 1-1 en Johannesburgo. Sin embargo, hoy el guion es distinto. Con un coloso de Santa Úrsula completamente pintado de verde, el conjunto azteca buscará imponer condiciones desde el primer minuto con una ofensiva agresiva que rompa el balance físico y la velocidad vertical de los sudafricanos.

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Pronóstico de México vs Sudáfrica hoy jueves 11 de junio 2026

Las plataformas de análisis deportivo colocan a México como favorito para llevarse los tres puntos, aunque por un margen corto.

Marcador más probable: México 2-1 Sudáfrica o un cerrado México 1-0 Sudáfrica.

Se espera que la Selección Mexicana domine la posesión del balón, pero le costará abrir el cerrojo africano en la primera mitad debido a los nervios lógicos del debut. La diferencia la terminará haciendo la banca y el peso de la localía en los últimos 30 minutos del encuentro.



Apuesta recomendada: Bajas (menos de 2.5 goles en el partido) y victoria directa de la Selección Mexicana.

Horario y dónde ver en vivo el México vs Sudáfrica

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes

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