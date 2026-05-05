¡Infierno en Londres! Hinchas del Arsenal “atacan” con pirotecnia el hotel del Atlético de Madrid

En las primeras horas de esta madrugada, un nutrido grupo de aficionados del equipo del Arsenal se presentó en las inmediaciones del hotel de concentración del Atlético de Madrid con un objetivo claro: sabotear el sueño de los jugadores colchoneros, entre ellos el mexicano Obed Vargas.

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Cerca de las 3:00 AM, el silencio de la zona hotelera fue interrumpido por una ráfaga incesante de fuegos artificiales, petardos y cánticos hostiles de los seguidores de los Gunners. Según reportes de testigos en el lugar, la exhibición pirotécnica duró aproximadamente 15 minutos antes de que la policía metropolitana de Londres interviniera.

Fuentes cercanas al club informan que varios proyectiles estallaron muy cerca de los ventanales de la planta donde se hospedan los jugadores del Cholo Simeone.

"Es una táctica vieja, pero sigue siendo lamentable. Queremos ganar en la cancha, no quitándole el descanso a los profesionales", comentó un miembro del staff técnico del Atlético visiblemente molesto este día.

|REUTERS

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El partido de ida de la semifinal de la UEFA Champions League que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano culminó con un empate 1-1. Los goles fueron obra de Viktor Gyökeres para el conjunto inglés y Julián Alvarez para los colchoneros.

Este martes 5 de mayo se juega el duelo de vuelta en la cancha del Emirates Stadium a partir de las 13:00 horas tiempo del centro de México.

¿Habrá sanciones de la UEFA?

La UEFA ya ha tomado nota del incidente. Se espera que el Arsenal reciba una multa económica considerable, aunque para el Atlético de Madrid, el daño principal es la fatiga acumulada de sus figuras tras el incidente.

