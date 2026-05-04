Partidos de vuelta de la Liguilla Clausura 2026: Fechas, horarios y lo que necesitan los equipos para avanzar a Semifinales
Luego de jugarse los de partidos de ida, el Clausura 2026 Liga BBVA MX se prepara para los 90 minutos definitivos que se llevarán a cabo el 9 y 10 de mayo
Luego de jugarse los de partidos de ida, el Clausura 2026 Liga BBVA MX se prepara para los 90 minutos definitivos que se llevarán a cabo el 9 y 10 de mayo. Los ocho equipos buscarán sellar su pasaporte a las Semifinales en un fin de semana que promete drama, goles y, sobre todo, mucha intensidad.
Tigres vs Chivas: resumen y goles de un partidazo en los Cuartos de Ida del Clausura 2026
¿Cuáles fueron los resultados de los partidos de ida?
Los encuentros de ida dejaron escenarios contrastantes. En el "Volcán", Tigres sacó las garras y derrotó 3-1 a las Chivas de Gabriel Milito, gracias a una espectacular voltereta con goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Alexander Sánchez. Por su parte, en el Estadio Jalisco, Cruz Azul se impuso 3-2 al Atlas en un duelo de ida y vuelta, llevándose una ventaja mínima pero valiosa a la capital.
El domingo, el Clásico Capitalino entre América y Pumas terminó en un trepidante empate 3-3 en el Estadio Banorte, dejando la moneda en el aire. Finalmente, Pachuca logró una victoria fundamental como visitante al vencer 1-0 al Toluca en el Nemesio Díez, con una solitaria anotación de Enner Valencia.
Agenda de los Partidos de Vuelta (Horarios del Centro de México)
Sábado 9 de mayo:
- Chivas vs. Tigres: 19:07 horas | Estadio Akron.
- Cruz Azul vs. Atlas: 21:15 horas | Estadio Cuauhtémoc.
Domingo 10 de mayo:
- Pachuca vs. Toluca: 17:00 horas | Estadio Hidalgo.
- Pumas vs. América: 19:15 horas | Estadio Olímpico Universitario.
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¿Qué necesita cada equipo para avanzar?
El reglamento de la Liga BBVA MX es claro: el primer criterio de desempate es el marcador global, y el segundo es la posición en la tabla general durante la fase regular.
- Pumas vs. América: Con el 3-3 global, a Pumas (1°) le basta cualquier empate o victoria por ser líder. América (8°) está obligado a ganar por cualquier marcador.
- Chivas vs. Tigres: El Guadalajara terminó 2°, por lo que necesita ganar por dos goles de diferencia para empatar el global (que está 1-3) y avanzar por posición. Tigres avanza ganando, empatando o incluso perdiendo por un gol.
- Cruz Azul vs. Atlas: La Máquina (3°) avanza con victoria o empate global. Tras el 3-2 en la ida, a los celestes les sirve empatar en la vuelta. Atlas debe ganar por dos goles o más; ganar por uno forzaría el empate global, pero Cruz Azul pasaría por mejor posición.
- Pachuca vs. Toluca: Los Tuzos (4°) tienen la ventaja 1-0. Avanzan ganando o empatando. Toluca (5°) necesita ganar por dos goles de diferencia para superar el global, ya que el empate global favorece a Pachuca.