Jugaba para Tigres, vale 245 millones y dicen que hoy es el “mejor mexicano del mundo”

Mientras que Santi Gimenez le dio una mala noticia a México a poco más de un mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay un ex futbolista de Tigres de la UANL que hoy vale 245 millones de pesos y muchos dicen que es el mejor mexicano del mundo en la actualidad. Sus números lo avalan y deja en claro que tiene un rendimiento superior al de muchos otros.

Resulta que las estadísticas, el precio de mercado y la valoración de la crítica general indican que Julián Quiñones es el mejor mexicano del mundo en la actualidad. En ese marco, el ex Tigres, Atlas y América parece ser una fija para la Selección Mexicana. Además, recientemente el delantero fue el némesis de Cristiano Ronaldo, que ya no está en su prime.

(L-R), Julian Quinones of Tigres and Hugo Nervo of Atlas during the game Atlas vs Tigres UANL, corresponding to Day 3 of the Torneo Guard1anes Clausura 2021 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on January 23, 2021.



(I-D), Julian Quinones de Tigres y Hugo Nervo de Atlas durante el partido Atlas vs Tigres UANL, correspondiente a la Jornada 03 del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 23 de Enero de 2021.|German Quintana/German Quintana

El alto valor de mercado de Julián Quiñones

Según los datos brindados por Transfermarkt, Julián Quiñones tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 245 millones de pesos mexicanos, posicionándolo como uno de los mexicanos más caros que juegan en el exterior. Esto se debe a que tiene 29 años y su nivel es muy alto, con goles de sobra.

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En la actualidad Quiñones es el máximo goleador de la Liga Saudí, con 29 goles en 28 partidos jugados en lo que va del torneo de Arabia Saudita. En Medio Oriente parece haber encontrado su lugar en el mundo, ya que lleva acumulados 58 tantos y 11 asistencias en 65 encuentros disputados en total. Sin dudas el delantero que pasó por Tigres entre 2018 y 2021 brilla allí.

Los números de Julián Quiñones en Tigres y en cada equipo en el que jugó

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Julián Quiñones en sus diferentes equipos han sido los siguientes:

Tigres de la UANL: 12 goles y 5 asistencias en 75 partidos jugados

12 goles y 5 asistencias en 75 partidos jugados Atlas de Guadalajara: 36 goles y 10 asistencias en 83 partidos jugados

36 goles y 10 asistencias en 83 partidos jugados Club América: 23 goles y 10 asistencias en 52 partidos jugados

23 goles y 10 asistencias en 52 partidos jugados Al-Qadsiah: 58 goles y 11 asistencias en 65 partidos jugados.