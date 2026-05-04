Jugaba para Tigres, vale 245 millones y dicen que hoy es el “mejor mexicano del mundo”
Sus números avalan su reputación en el extranjero y es mejor que otros históricos
Mientras que Santi Gimenez le dio una mala noticia a México a poco más de un mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay un ex futbolista de Tigres de la UANL que hoy vale 245 millones de pesos y muchos dicen que es el mejor mexicano del mundo en la actualidad. Sus números lo avalan y deja en claro que tiene un rendimiento superior al de muchos otros.
Resulta que las estadísticas, el precio de mercado y la valoración de la crítica general indican que Julián Quiñones es el mejor mexicano del mundo en la actualidad. En ese marco, el ex Tigres, Atlas y América parece ser una fija para la Selección Mexicana. Además, recientemente el delantero fue el némesis de Cristiano Ronaldo, que ya no está en su prime.
El alto valor de mercado de Julián Quiñones
Según los datos brindados por Transfermarkt, Julián Quiñones tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 245 millones de pesos mexicanos, posicionándolo como uno de los mexicanos más caros que juegan en el exterior. Esto se debe a que tiene 29 años y su nivel es muy alto, con goles de sobra.
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En la actualidad Quiñones es el máximo goleador de la Liga Saudí, con 29 goles en 28 partidos jugados en lo que va del torneo de Arabia Saudita. En Medio Oriente parece haber encontrado su lugar en el mundo, ya que lleva acumulados 58 tantos y 11 asistencias en 65 encuentros disputados en total. Sin dudas el delantero que pasó por Tigres entre 2018 y 2021 brilla allí.
Los números de Julián Quiñones en Tigres y en cada equipo en el que jugó
De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Julián Quiñones en sus diferentes equipos han sido los siguientes:
- Tigres de la UANL: 12 goles y 5 asistencias en 75 partidos jugados
- Atlas de Guadalajara: 36 goles y 10 asistencias en 83 partidos jugados
- Club América: 23 goles y 10 asistencias en 52 partidos jugados
- Al-Qadsiah: 58 goles y 11 asistencias en 65 partidos jugados.
Julián Quiñones anotó el gol de la victoria contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ya lleva 69 G+A en 65 partidos en Arabia y es el máximo goleador del mundo en 2026🇲🇽❤️— Roberto Haz (@tudimebeto) May 3, 2026
Es el mejor mexicano del momento aunque le duela a muchos pendejos🔥 pic.twitter.com/32pJjaz2PE