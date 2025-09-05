Rayados lo sacó por la puerta de atrás y hoy es un héroe de México frente al Mundial 2026

Rodrigo Aguirre no salió bien de Rayados, pues se fue por la puerta de atrás después de que la afición comenzara a abuchearlo en cada partido. Después de ese tormentoso pasaje, el delantero recayó en América, donde se convirtió un héroe para el club de México al ganar un título y conformar el tricampeonato . Ahora, también se puso como crack en su país, al darle la clasificación al Mundial 2026 con una anotación en Eliminatorias.

Aguirre fue el autor del primero de los 3 goles con los que Uruguay derrotó 3-0 a Bolivia para amarrar su boleto y ser hasta el momento una de las 16 selecciones clasificadas a la justa internacional . El jugador del América mandó a guardar el balón al fondo de las redes tras un certero cabezazo, aunque en la jugada sufrió un choque con un jugador rival.

@aufoficial Rodrigo Aguirre le dio el pase a la Selección de Uruguay al Mundial 2026 luego de marcar un gol en Eliminatoria

“Bufalo” se ha convertido últimamente en un jugador fundamental para Marcelo Bielsa, debido a sus buenos registros, pues de 4 partidos jugados en las Eliminatorias del Mundial 2026 suma 2 goles y una asistencia con la Selección de Uruguay. El delantero, a sus 30 años, busca con estos números ganase un lugar en la plantilla que competirá en el torneo más importante de futbol.

El resurgimiento de la carrera de Rodrigo Aguirre tras su salida de Rayados

Rodrigo Aguirre llegó a Rayados en verano de 2022, club con el que firmó contrato por 4 años tras llamar la atención con sus buenas actuaciones en Necaxa. Sin embargo, el uruguayo nunca pudo destacar en Monterrey, lo que le costó el desprecio de la afición y salida del club 2 años después de su llegada.

Aguirre recaería en América, club que ya había conquista un bicampeonato de Liga BBVA MX. “Bufalo” cayó bien en el grupo y fue pieza fundamental para que las Águilas ganaran su tercer campeonato consecutivo al hacerlo ante Monterrey, su exequipo.

Rodrigo marcó 8 goles durante el Apertura 2024, cifra que nunca logró en ningún torneo con Rayados. Además, el uruguayo disputó la final lesionado, hecho que la afición americanista le aplaudió, por lo que esa noche se visitó de héroe.