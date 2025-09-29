Aficionados explotan contra estos 3 jugadores de Pumas tras derrota con el América

América goleó y aplastó a Pumas por marcador de 4-1 con un doblete de Alejandro Zendejas en el Clásico Capitalino , resultado que no cayó nada bien en el seno del equipo de la UNAM y de la afición, pues explotó en redes sociales contra 3 jugadores, a los que señalaron como culpables de la segunda derrota consecutiva del club en el Apertura 2025.

1. Álvaro Ángulo

El colombiano llegó como flamante refuerzo a Pumas para el Apertura 2025 y hoy fue uno de los 3 peores jugadores ante América, ya que influyó en el marcador al meter un autogol al minuto 55. Los aficionados opinaron que el lateral izquierdo no tiene la capacidad de defender, pues su mayor virtud siempre es la de ir hacia al frente.

2. Adalberto Carrasquilla

El panameño fue uno de los 3 jugadores señalados por la afición por su pésimo desempeño en el terreno de juego. El mediocampista fue criticado por el usuario @Carlosbruhda, quien escribió: “Carrasquilla que cuando quiere juega; hoy salió a caminar”.

3. Aaron Ramsey

El galés no tuvo un buen partido y así lo exhibieron los aficionados de Pumas. El jugador de talla internacional disputó 61 minutos y salió de cambio por Rubén Duarte. Las críticas hacia Ramsey no se hicieron esperar, ya que los seguidores de la UNAM consideran que es el refuerzo que no necesitaban para el Apertura 2025.

Este es el peor jugador de Pumas en el partido contra América, según estadísticas

Álvaro Ángulo fue considerado el peor futbolista de Pumas en el partido ante América, pues influyó en el marcador al marcar un autogol, cuando el duelo iba 1-0 a favor de la UNAM. De acuerdo con Sofascore, el lateral izquierdo disputó los 90 minutos y dio el 83 por ciento de sus pases completados, pero la anotación en contra le jugó una mala pasada.

Pumas y sus últimos malos resultados en el Apertura 2025

Pumas suma 3 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, pues en sus últimos encuentros suma un empate y 2 derrotas consecutivas, hecho que causó indignación a los aficionados, pues actualmente la UNAM se ubica en el puesto 10 de la Tabla General del Apertura 2025.

La UNAM puede volver a la senda del triunfo el domingo 5 de octubre, cuando reciba en CU a Chivas en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México). No obstante, el equipo universitario no la tiene fácil, pues Guadalajara viene de menos a más en el torneo.