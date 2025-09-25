Apuntaba para ser la joya de Pumas, pero ahora Efraín Juárez lo tiene completamente borrado del plantel

Ángel Rico es el jugador que apuntaba para ser la nueva joya de Pumas, pero que en la actualidad está completamente borrado del plantel por Efraín Juárez, quien llegó al banquillo auriazul el 2 de marzo de este año . El mediocampista ofensivo no juega en el Apertura 2025 desde la jornada 1, cuando el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perdió de visitante ante Santos Laguna.

El futbolista de 20 años tuvo una carrera ascendente después de debutar, pues Gustavo Lema le brindó la confianza al darle minutos. El canterano de Pumas, que tendrá una baja para el Clásico Capitalino , disputó un total de 22 partidos bajo el mando del entrenador argentino, lo que se reflejó en 968 minutos en el terreno de juego.

Ángel Rico no ha tenido los minutos esperados desde que Efraín Juárez llegó al banquillo de Pumas

El olvidado por Efraín Juárez en Pumas

Ángel Rico, tras a llegada de Efraín Juárez a Pumas, se quedó en el olvido, pues bajo el mando del entrenador mexicano sus minutos se redujeron a 104 en 6 partidos disputados; es decir, 862 minutos menos que en el proceso de Lema.

Rico no vive un buen momento, pues Juárez solo no le ha dado más minutos en el primer equipo, sino que lo mandó a la categoría Sub-21, donde tampoco juega. En la división inferior de Pumas solo ha disputado 6 partidos, sin registrar goles ni asistencias, estadísticas abrumantes para la carrera de un futbolista que iba en ascenso.

¿Quién es Ángel Rico, jugador borrado de Pumas?

Ángel Rico es un futbolista mexicano de 20 años. Se desempeña como medio ofensivo y desde muy pequeño llegó a las Fuerzas Básicas de Pumas, donde quedó campeón en la categoría Sub-18 en 2023, hecho que lo llevó a ser considerado para el primer equipo.

El nacido en Ecatepec, Estado de México, tuvo un debut de ensueño al marcar uno de los 4 goles con los que la UNAM derrotó a León el 7 de julio de 2024. Cabe mencionar que el mediocampista también ha sido convocado por la Selección Mexicana en las categorías Sub-16 y Sub-20.