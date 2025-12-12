Guido Pizarro logró algo que ningún otro entrenador consiguió en la Liga BBVA MX: lo sufre Antonio Mohamed

Hay una estadística contundente que demuestra que Tigres de la UANL le ganó tácticamente a Deportivo Toluca en la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Pero esto no es lo único importante que ha logrado Guido Pizarro en lo que va de su estadía en México, puesto que consiguió algo que ningún otro entrenador había logrado.

Aunque hay fantasmas para Tigres por la fecha del 14 de diciembre , los felinos buscarán el título en el Nemesio Diez tras la buena ventaja conseguida en ‘El Volcán’. Y en ese sentido, Guido Pizarro tiene una ventaja y es que es el único entrenador que le ha ganado más de una vez (2) al Toluca de Antonio ‘el Turco’ Mohamed. ¿Lo logrará una tercera vez?

Guido Pizarro tomó las riendas de Tigres en marzo de este año|@guido.pizarro19

Para empezar, se conoció que Toluca casi no pudo patear a la portería rival, dejando en claro el gran rendimiento defensivo del club universitario. Hay que ver si puede replicar ese rendimiento en el Estadio Nemesio Diez (la Bombonera), donde los Diablos Rojos se hacen muy fuertes. No obstante, Pizarro sería la kryptonita de Mohamed.

Las dos victorias de Guido Pizarro ante el Toluca del Turco Mohamed

Como entrenador, Guido Pizarro armó muy bien a Tigres y pudo ganarle este jueves 11 de diciembre la final de ida disputada en el Estadio Universitario de la UANL por 1-0 con gol de Ángel Correa. Así, llevó la Gran Final a terreno escarlata con una ventaja para los que serán visitantes en la vuelta.

El Turco Mohamed|Instagram: Liga BBVA MX

Pero antes de todo esto, el entrenador argentino de 35 años ya le había ganado al Toluca del Turco Mohamed el pasado 26 de julio de este 2025, precisamente en la fase regular del Torneo Apertura de la Liga BBVA MX. Allí, Tigres se impuso 4-3 frente a los Diablos Rojos en el Nemesio Diez en lo que fue un verdadero partidazo. ¿Se repetirá la historia?

¿En qué fecha disputarán Toluca y Tigres el partido de vuelta de la Gran Final?

El encuentro correspondiente al duelo de regreso por la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX, entre Toluca y Tigres, se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre, a las 19:00 horas (tiempo de CDMX), en el Estadio Nemesio Diez, conocido como La Bombonera.

