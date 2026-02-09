¿No gustó? Aficionados REVIENTAN a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

El Super Bowl LX entre Seahawks y Patriots ha dividido opiniones. Y es que luego de los primeros dos cuartos de partido en la cancha del Levi's Stadium, el encuentro se fue al medio tiempo con el marcador de 9-0 a favor del equipo de Seattle.

Con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo, el artista de Puerto Rico ha causado polémica con su presentación, misma que fue criticada desde que se dio a conocer que Benito sería el encargado del espectáculo en Santa Clara, California.

Con invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, el setlist de Bad Bunny dio inicio con Tití Me Preguntó, seguido de Yo Perreo Sola, VOY A LLeVARTE PA PR, EoO, MONACO, Die With a Smile (Lady Gaga), BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, El apagón (Ricky Martin), CAFé CON RON, cerrando con DtMF en una presentación que tuvo 'La Casita' y las banderas de Latinoamérica como protagonistas en el terreno de juego.

Sin embargo, tras la presentación llegaron las críticas hacia Benito, pues el público estadounidense asegura que ha sido de las peores presentaciones en la historia en un idioma que no dominan.

"Cómo se puede tener a alguien hispanohablante actuando en el escenario más importante de la NFL en español? No fue divertido porque no entendías nada de lo que decían a menos que entendieras español. La mayoría de la gente ve el Super Bowl por el medio tiempo...".

"La peor actuación de todos los tiempos en el medio tiempo del Super Bowl...".

"Nunca más, gracias a Dios que se acabó...".

"El espectáculo de medio tiempo fue horrible y no tiene nada que ver con que sea hispano. Me encantan todas las etnias y la música, pero me pareció una actuación mediocre...", son algunos de los comentarios en redes sociales tras el medio tiempo.