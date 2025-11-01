Los aficionados del Wolverhampton no olvidan a Raúl Jiménez y le dedican cánticos (Video)

Momento inolvidable vivió el delantero mexicano Raúl Jiménez en el triunfo del Fulham por 3-0 ante su anterior equipo Wolverhampton donde fue clave en la victoria luego de realizar la asistencia para el primer tanto y ser parte clave del segundo.

Momentos antes de salir de cambio en el minuto 72, dejando su lugar al brasileño Rodrigo Muniz, los aficionados de los Wolves despidieron a Raúl Jiménez con su cántico característico cuando pertenecía al equipo.

“¡Sí señor! ¡Raúl Jiménez es lo mejor!” Este canto se volvió icónico en el Molineux Stadium durante su etapa como goleador del equipo entre 2018 y 2023. A pesar de que ahora defiende otros colores, los seguidores del Wolverhampton no olvidan su impacto: más de 40 goles en Premier League, actuaciones memorables y una conexión especial con la afición.

Este tipo de reconocimiento no es común en el futbol mundial, lo que subraya el cariño que los aficionados de los Wolves le tienen al delantero mexicano. Incluso en temporadas difíciles, su nombre sigue siendo coreado por los fieles seguidores del club.

Momentazo el que se vivió en Craven Cottage cuando la afición de Wolverhampton entonó el mítico cántico de 'SI SEÑOOOOR' para Raúl Jiménez. El atacante mexicano es sumamente querido por la afición de Wolves luego de su exitoso paso por el club.



pic.twitter.com/GigvgbuQUa — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 1, 2025

Asistencia de Raúl Jiménez para el primer gol

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚪️⚫️ Fulham 1-0 Wolves | Premier League



El lateral Ryan Sessegnon abre el marcador en un duelo de equipos muy necesitados de una victoria.



Asistencia de Raúl Jiménez 🇲🇽pic.twitter.com/noNUrYkso4 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 1, 2025

Al minuto 9, Raúl Jiménez muestra una gran visión de juego y asiste con un atrevido pase dentro del área a Ryan Sessegnon, que dispara al primer toque de forma precisa y anota por bajo por el centro de la meta para darle la ventaja de 1-0 al Fulham.

En el segundo tanto, el mexicano también fue partícipe para la anotación ya que comenzó la jugada que para que Harry Wilson, justo fuera del área y sin pensarlo dos veces, hizo un brillante disparo dirigido a la esquina inferior izquierda fuera del alcance del guardameta Sam Johnstone para el 2-0.

La desgracia acompañó a los Wolves ya que el 3-0 fue producto de un autogol de Yerson Mosquera al minuto 75.

¿Qué posición y próximos partidos del Fulham y Wolverhampton?

Con este triunfo Fulham se ubica en el puesto 14 de la tabla con 11 unidades y su próximo encuentro perteneciente a la Jornada 11 se enfrentará al Everton como visitante, mientras el Wolverhampton vive una situación muy peligrosa ya que se mantiene en puestos de descenso con solamente con los puntos en el último puesto. Su próximo partido será ante Chelsea en Stamford Bridge.

