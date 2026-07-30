La agenda CONFIRMADA de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, transmisión para HOY jueves 30 de julio

a actividad de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 vivirá una jornada emocionante e intensa. Este jueves 30 de julio, la delegación mexicana y las principales potencias de la región entran a la escena en diversas disciplinas fundamentales para el medallero.

Te presentamos la agenda oficial y las opciones de transmisión para no perderte ni un solo segundo del evento que marca el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos.

Horarios y cartelera destacada (Tiempo del Centro de México)

14:00 a 16:00 hrs | Fútbol Varonil: México vs. Venezuela

El balón rueda en la justa caribeña con un duelo de alto impacto en la fase de grupos. La selección azteca Sub-23 buscará afianzarse con una victoria clave frente a un cuadro vinotinto que siempre representa un reto físico y táctico en el área.

El balón rueda en la justa caribeña con un duelo de alto impacto en la fase de grupos. La selección azteca Sub-23 buscará afianzarse con una victoria clave frente a un cuadro vinotinto que siempre representa un reto físico y táctico en el área. 16:00 a 18:00 hrs | Clavados

Una de las disciplinas más rentables y tradicionales para el deporte mexicano. Los atletas aztecas saltan a la fosa desde el trampolín y la plataforma en búsqueda de las medallas de oro, manteniendo la tradición de máxima exigencia y ejecuciones impecables en el agua.

Una de las disciplinas más rentables y tradicionales para el deporte mexicano. Los atletas aztecas saltan a la fosa desde el trampolín y la plataforma en búsqueda de las medallas de oro, manteniendo la tradición de máxima exigencia y ejecuciones impecables en el agua. 16:00 a 18:00 hrs | Básquetbol Varonil: México vs. Puerto Rico

Un verdadero clásico del deporte caribeño. La quinteta mexicana se mide ante el conjunto boricua en un partido determinante que promete intensidad en la duela, alta efectividad desde la línea de tres y mucha tensión en los minutos finales.

Un verdadero clásico del deporte caribeño. La quinteta mexicana se mide ante el conjunto boricua en un partido determinante que promete intensidad en la duela, alta efectividad desde la línea de tres y mucha tensión en los minutos finales. 18:00 a 19:00 hrs | Ciclismo

Velocidad y resistencia pura en la pista. Los pedalistas regionales entran en acción en las pruebas clasificatorias y finales, donde las fracciones de segundo marcarán la diferencia para subirse al podio centroamericano.

Velocidad y resistencia pura en la pista. Los pedalistas regionales entran en acción en las pruebas clasificatorias y finales, donde las fracciones de segundo marcarán la diferencia para subirse al podio centroamericano. 19:00 a 20:30 hrs | Natación

El cierre de la jornada se traslada al complejo acuático con las finales nocturnas. Atletas de diversas modalidades medirán sus tiempos en la piscina en busca de batir récords regionales y colgarse los metales de la jornada.

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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

