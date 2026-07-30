Se le complica todo a Enzo Fernández: está teniendo problemas con su club tras el Mundial 2026

Enzo Fernández terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un golpe deportivo luego de que Argentina perdiera la final contra España. Sin embargo, sus problemas no habrían terminado dentro del terreno de juego.

El mediocampista deberá regresar al Chelsea con su futuro en duda, además de haber sido apuntado por la afición inglesa tras su gol a Inglaterra en las Semifinales de la cita mundialista. Las diferencias contractuales, su intención de evaluar otras opciones y la elevada cantidad que pide el conjunto inglés complican una posible solución.

¿Qué problemas tiene Enzo Fernández con el Chelsea?

De acuerdo con información de TEAMtalk, la relación entre Enzo Fernández y la directiva del Chelsea se deterioró durante los últimos meses. Las conversaciones para mejorar su contrato quedaron detenidas y todavía no existe un acuerdo entre las partes.

|Reuters

El argentino había manifestado su deseo de analizar su futuro después de la justa veraniega. Su representante también reconoció que estaban evaluando posibilidades para salir del equipo, aunque aclaró que no existía una operación avanzada con otro club.

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La tensión comenzó antes de la Copa del Mundo. Enzo realizó declaraciones que fueron interpretadas como un acercamiento al Real Madrid y recibió una suspensión interna de dos partidos. Aunque continuó siendo una pieza importante del plantel, la relación con la institución no habría vuelto a ser la misma.

Chelsea no habría aceptado la mejora contractual de Enzo Fernández

El principal punto de conflicto estaría en las condiciones económicas de su contrato. Enzo y su entorno buscaron una mejora salarial, pero las negociaciones se estancaron.

En redes sociales comenzó a circular la versión de que Chelsea rechazó una nueva petición del jugador y le comunicó que podía marcharse. Esta información no fue confirmada oficialmente por el club ni por los principales periodistas del mercado europeo.

Quién es Enzo Fernández, goleador de Argentina contra Inglaterra|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Lo comprobado es que las conversaciones llevan varios meses sin avances. Chelsea tampoco tiene urgencia para negociar, debido a que el campeón del mundo en Qatar 2022 tiene contrato hasta junio de 2032.

¿Cuánto dinero pide Chelsea por Enzo Fernández?

El conjunto londinense no considera regalar a uno de los futbolistas más costosos de su historia. Según diversos reportes, Chelsea pretende recibir alrededor de 120 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 161 millones de dólares, para permitir su salida.

La cantidad supera los 106.8 millones de libras que pagó al Benfica en enero de 2023. Esta postura redujo considerablemente el número de posibles compradores.

Real Madrid aparecía como el destino preferido del mediocampista. No obstante, el club español emitió un comunicado para negar cualquier contacto y aseguró que no tenía intención de realizar una oferta. Manchester City y Atlético de Madrid también fueron relacionados con el argentino, pero hasta el momento no presentaron una propuesta formal.