OFICIAL: Agenda confirmada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; transmisión HOY lunes 3 de agosto

Este lunes 3 de agosto la actividad no se detiene en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación mexicana y las grandes figuras de la región buscarán seguir sumando preseas al medallero caribeño.

Este día destaca el encuentro de futbol entre las selecciones de México y Guatemala a las 19:00 horas en la cancha del estadio Cibao donde el conjunto azteca buscará terminar en el primer puesto del grupo y perfilarse a la lucha de las medallas

Si no quieres perderte ni un solo segundo de las acciones desde la República Dominicana, aquí te presentamos la agenda de transmisiones imperdibles para el día de hoy.

Agenda deportiva: Lunes 3 de agosto

Atletismo

Gimnasia Artística

Beisbol

Basquetbol

Basquetbol 3 x 3

Boxeo

Ecuestre

Esgrima

Futbol

Balonmano

Hockey sobre pasto

Netball

Vela

Tiro

Softbol

Squash

Tenis de mesa

Triatlón

Voleibol

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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

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