OFICIAL: Agenda confirmada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; transmisión HOY lunes 3 de agosto
Este lunes 3 de agosto la actividad no se detiene en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación mexicana busca más medallas
Este lunes 3 de agosto la actividad no se detiene en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde la delegación mexicana y las grandes figuras de la región buscarán seguir sumando preseas al medallero caribeño.
Este día destaca el encuentro de futbol entre las selecciones de México y Guatemala a las 19:00 horas en la cancha del estadio Cibao donde el conjunto azteca buscará terminar en el primer puesto del grupo y perfilarse a la lucha de las medallas
Si no quieres perderte ni un solo segundo de las acciones desde la República Dominicana, aquí te presentamos la agenda de transmisiones imperdibles para el día de hoy.
Agenda deportiva: Lunes 3 de agosto
- Atletismo
- Gimnasia Artística
- Beisbol
- Basquetbol
- Basquetbol 3 x 3
- Boxeo
- Ecuestre
- Esgrima
- Futbol
- Balonmano
- Hockey sobre pasto
- Netball
- Vela
- Tiro
- Softbol
- Squash
- Tenis de mesa
- Triatlón
- Voleibol
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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.