Una boda millonaria: TODO el dinero que gastó Cristiano Ronaldo en su propuesta de matrimonio

Cristiano Ronaldo llevó su relación con Georgina Rodríguez al siguiente nivel después de casi nueve años juntos. El futbolista portugués preparó una serie de regalos para acompañar la propuesta de matrimonio, entre ellos dos relojes, artículos de diseñador y un automóvil eléctrico.

La pareja anunció su compromiso el 11 de agosto de 2025. Georgina compartió una fotografía en la que mostró el anillo y escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Desde entonces comenzaron a circular distintas estimaciones sobre el dinero que habría gastado el delantero.

¿Cuánto gastó Cristiano Ronaldo en su propuesta de matrimonio?

Cristiano Ronaldo habría desembolsado alrededor de 3,97 millones de libras esterlinas entre el anillo de compromiso y los obsequios entregados a Georgina. La cantidad equivale actualmente a aproximadamente 92,8 millones de pesos mexicanos.

El anillo que Cristiano le obsequió a Georgina

El gasto más importante fue el anillo, valuado por medios británicos en cerca de 3,7 millones de libras, es decir, más de 86 millones de pesos. Los regalos adicionales superaron las 270 mil libras, alrededor de 6,3 millones de pesos.

Las cifras son estimaciones, debido a que Cristiano, Georgina y el joyero encargado de fabricar la pieza no revelaron públicamente las facturas.

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Todos los regalos que Cristiano le dio a Georgina

De acuerdo con información publicada por The Sun, el portugués acompañó el anillo con diferentes artículos elegidos a partir de los gustos de su pareja.

Estos fueron los regalos reportados:



Anillo de compromiso: 3,7 millones de libras.

Porsche Taycan eléctrico blanco: 78,250 libras.

Reloj Audemars Piguet: 53 mil libras.

Reloj Patek Philippe: 42 mil libras.

Bolsos de Christian Dior y Louis Vuitton: cerca de 7 mil libras.

Vestidos, blusas y otras prendas: 18,700 libras.

Los artículos detallados, sin incluir el anillo, suman aproximadamente 199 mil libras. Sin embargo, el reporte afirma que los obsequios superaron las 270 mil libras. Esto significa que existirían otros regalos por más de 71 mil libras que no fueron especificados.

Georgina y Cristiano|@georginagio / IG

¿Cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez todavía no han confirmado oficialmente la fecha de su casamiento. El portugués había adelantado que la ceremonia se realizaría después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero evitó revelar más detalles.

Reportes recientes señalan que la boda podría celebrarse el sábado 8 de agosto de 2026 en la Catedral de Funchal, ubicada en Madeira, Portugal. La recepción tendría lugar en el hotel Savoy Palace, donde presuntamente reservaron dos pisos y diferentes espacios para sus invitados.

Sin embargo, la fecha y los recintos permanecen sin confirmación por parte de la pareja. Días antes también circuló una supuesta invitación que situaba el enlace el 1 de agosto en Quinta da Regaleira, en Sintra, pero fuentes cercanas desmintieron esa versión. Cristiano manifestó que busca una ceremonia privada, debido a que Georgina no desea organizar una celebración multitudinaria.