Agenda CONFIRMADA de la transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para HOY miércoles 29 de julio

La fiesta de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúa a paso firme este miércoles 29 de julio. Las delegaciones de la región entran en acción en esta jornada que promete emociones al límite, desde la puntería en la diana y la velocidad en la alberca, hasta la garra sobre la cancha de futbol.

A continuación, te presentamos la cartelera destacada del día para que no te pierdas ningún detalle de la transmisión en vivo.

Agenda de transmisiones: Miércoles 29 de julio

Prepara tu pantalla y toma nota de los horarios correspondientes al tiempo del centro de México:

14:00 a 16:00 h — Tiro con arco:

La precisión y la templanza se ponen a prueba sobre el campo de tiro. En este bloque, los arqueros buscan clasificar a las instancias finales de arco recurvo, una disciplina donde la delegación mexicana acostumbra pelear los puestos de honor.

La precisión y la templanza se ponen a prueba sobre el campo de tiro. En este bloque, los arqueros buscan clasificar a las instancias finales de arco recurvo, una disciplina donde la delegación mexicana acostumbra pelear los puestos de honor. 16:00 a 17:00 h — Natación:

Una hora repleta de velocidad y finales electrizantes en la alberca olímpica. Sirenas y tritones saltan al agua en busca de batir récords centroamericanos y asegurar las preseas doradas de la jornada.

Una hora repleta de velocidad y finales electrizantes en la alberca olímpica. Sirenas y tritones saltan al agua en busca de batir récords centroamericanos y asegurar las preseas doradas de la jornada. 17:00 a 19:00 h — Futbol Femenil: México vs. Puerto Rico:

El duelo estelar de la tarde. El conjunto azteca se mide ante una aguerrida escuadra de Puerto Rico en la fase de grupos. Un partido de alta exigencia táctica donde ambas escuadras necesitan afianzar los tres puntos para encaminarse a la lucha por el podio.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

