OFICIAL: TV Azteca transmitirá a las Chivas en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La señal de TV Azteca llevará la emoción de las Chivas del Guadalajara totalmente en vivo y gratis. El conjunto tapatío abrirá el telón del Viernes Botanero este 31 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), cuando visite al conjunto del Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

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¿Cómo inicio las Chivas en el Apertura 2026?

El estratega argentino Gabriel Milito ha vivido un inicio de certamen con altibajos. El Rebaño Sagrado tropezó en la jornada inaugural tras caer 0-2 ante Toluca en el Estadio Akron; sin embargo, logró reponerse de inmediato en la segunda fecha al obtener una agónica victoria de 1-0 sobre FC Juárez con una anotación sobre la hora de Roberto ‘El Piojo’ Alvarado.

Actualmente, las Chivas se ubican en el 11° lugar de la tabla general con 3 puntos, manteniéndose al acecho de los puestos de clasificación a la Liguilla.

¿Cuáles son los refuerzos de Chivas hasta el momento para el Apertura 2026?

Para afrontar el Apertura 2026 y la competencia internacional, la directiva del Guadalajara apostó por la llegada de dos incorporaciones clave:

Jordan Carrillo : El hábil extremo llegó para aportar desequilibrio e inventiva en el frente de ataque.

: El hábil extremo llegó para aportar desequilibrio e inventiva en el frente de ataque. Kevin Castañeda: El mediocampista se sumó al plantel rojiblanco para dotar de visión, dinámica y disparo de media distancia al esquema táctico de Milito.

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El propio estratega argentino ha manifestado que el plantel está cerrado para encarar el torneo. Con la transmisión estelar de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:50 horas, tiempo del centro de México, este viernes 31 de julio, el Rebaño Sagrado buscará hilar triunfos en el torneo y afianzar la idea futbolística de Gabriel Milito en suelo poblano.

