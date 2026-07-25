Chucky Lozano intentó regresar a la Liga BBVA MX este verano, pero dos clubes le cerraron las puertas

La Liga BBVA MX contó con un interesante mercado de fichajes en las que se revelaron posibles regresos. Uno de los rumores que más llamaron la atención fue el caso de Hirving Lozano, quien habría buscado la oportunidad de salir de la MLS para regresar a la liga local. Sin embargo, en los últimos reportes se han revelado que dos equipos mexicanos terminaron por cerrarle las puertas al jugador del San Diego FC.

Cruz Azul y Chivas fueron dos equipos que se negaron a tener conversaciones con el Chucky Lozano. Las razones por las que las directivas no quisieron apostar por el canterano del Pachuca se debió a términos económicos y de perfil. Es decir, que en los esquemas de Gabriel Milito y Joel Huiqui no contaba acomodo para un jugador de las características de Lozano.

Cruz Azul y Chivas se negaron a tener conversaciones con Chucky Lozano

La razón por la que Chucky Lozano se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo a reportes en Estados Unidos, la separación de Lozano con San Diego FC se debió a presuntas conductas y actitudes contra el entrenador de San Diego FC Mickey Vargas. Por lo que el equipo anunció en el mercado veraniego el estatus de transferible del extremo mexicano sin obtener hasta el momento ninguna respuesta positiva.

Existe la versión en la que se habla del intento de San Diego FC por haberle buscado acomodo a Hirving Lozano. Sin embargo, el futbolista se habría negado a buscar un nuevo equipo y recibir su salario sin jugar ni un solo minuto. Dicha inactividad le llevó a perderse un lugar en la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Cuál es el contrato de Hirving Lozano en la MLS

Hirving Lozano firmó un contrato con el San Diego FC hasta el año 2028. El sueldo que cobraría el mexicano consta de 6 millones de dólares al año. Lo cual hace que su transferencia sea un caso complejo debido al alto costo que supondría su fichaje.

Hirving Lozano se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por inactividad en la MLS

Cabe mencionar que el Chucky suma 11 goles y 9 asistencias en 34 partidos con el San Diego FC. El debut de Lozano en la MLS se dio el 23 de febrero del 2025 en la victoria 2 a 0 ante LA Galaxy. Siendo en aquel partido uno de los mejores jugadores al brindar su primera asistencia.