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Fútbol

Agenda del jueves 24 de noviembre del Mundial de Qatar 2022

Conoce la agenda de partidos que se jugarán este jueves 24 de noviembre en el día cinco de actividades de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022

Trabajadores en Qatar 2022


|/REUTERS

Escrito por: Sergio Solares

Tras cuatro días de actividad, la Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa este jueves 24 de noviembre. Se jugaron ya los partidos de todos los grupos menos el G y el H, llegó su turno.

4:00 am: Suiza vs Camerún

7:00 am: Uruguay vs Corea del Sur

10:00 am: Portugal vs Ghana

1:00 pm Brasil vs Serbia

Los horarios son del centro de México.

El partido más atractivo del día en el papel es Brasil vs Serbia. La expectativa para ver la presentación de la verdeamarela con jugadores como, Neymar, Vinicius Jr, Raphinha, Alisson, Casemiro, entre otros, es enorme.

Para muchos, Serbia será el caballo negro. Cuenta con una poderosa plantilla que incluye futbolistas de la talla de Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milikovic-Savic, Luka Jovic y Dusan Tadic.

Te puede interesar: Los pronósticos para el partido Brasil vs Serbia en Qatar 2022

Partidos de Qatar 2022

Los marcadores de los partidos que ya se jugaron son los siguientes:

Grupo A

Qatar 0-2 Ecuador
Senegal 0-2 Países Bajos

Grupo B

Inglaterra 6-2 Irán
Estados Unidos 1-1 Gales

Grupo C

Argentina 1-2 Arabia Saudita
México 0-0 Polonia

Grupo D

Dinamarca 0-0 Túnez
Francia 4-1 Australia

Grupo E

Alemania 2-1 Japón
España 6-0 Costa Rica

Grupo F

Marruecos 0-0 Croacia
Bélgica 1-0 Canadá

Han sido solamente cuatro días de partidos hasta el momento, sin embargo, ya hubo varias sorpresas. La derrota de la Selección de Argentina, liderada por Messi, ante Arabia Saudita fue la primera.

Lionel Messi pierde contra Arabia Saudita

Japón se impuso a Alemania, asombrando al mundo. Con este descalabro, por primera vez en la historia el cuadro teutón perdió dos partidos consecutivos de debut en los Mundiales, y también dos encuentros seguidos en la justa mundialista, remontándonos a sus derrotas en Rusia 2018 frente a México en el primer juego y ante Corea del Sur en el último.

Si bien era de esperarse que España le ganara a Costa Rica, llamó la atención la forma. El cuadro tico no metió las manos y concedió seis goles sin respuesta.

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