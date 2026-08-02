OFICIAL: La agenda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; la transmisión de HOY domingo 2 de agosto

La actividad no se detiene en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Llegamos a este domingo 2 de agosto con una cartelera cargada de emoción, donde la delegación mexicana y las grandes figuras de la región buscarán seguir sumando metales al medallero caribeño.

Si no quieres perderte ni un solo segundo de las acciones desde la República Dominicana, aquí te presentamos la agenda de transmisiones imperdibles para el día de hoy.

Agenda deportiva: Domingo 2 de agosto

10:00 a 12:00 hrs — Clavados

La jornada dominical rompe el hielo desde la fosa de clavados. La precisión, elegancia y técnica de los clavadistas aztecas e internacionales buscarán conquistar las calificaciones de los jueces en una sesión matutina de alto impacto.

La jornada dominical rompe el hielo desde la fosa de clavados. La precisión, elegancia y técnica de los clavadistas aztecas e internacionales buscarán conquistar las calificaciones de los jueces en una sesión matutina de alto impacto. 12:00 a 13:00 hrs — Boxeo

El cuadrilátero arderá al mediodía con las peleas preliminares y combates decisivos de boxeo. La combatividad característica del pugilismo caribeño y mexicano promete dar un espectáculo lleno de adrenalina e intercambio de golpes.

El cuadrilátero arderá al mediodía con las peleas preliminares y combates decisivos de boxeo. La combatividad característica del pugilismo caribeño y mexicano promete dar un espectáculo lleno de adrenalina e intercambio de golpes. 13:00 a 14:00 hrs — Béisbol: México vs. Nicaragua

¡Duelo imperdible en el diamante! La Novena Mexicana salta al terreno de juego para medirse cara a cara contra el selectivo de Nicaragua . Un choque clásico centroamericano que sacará chispas por el control del grupo.

¡Duelo imperdible en el diamante! La salta al terreno de juego para medirse cara a cara contra el selectivo de . Un choque clásico centroamericano que sacará chispas por el control del grupo. 17:00 a 19:00 hrs — Futbol Femenil: México vs. Jamaica

Para cerrar la jornada con broche de oro, el conjunto azteca Femenil se mide ante las "Reggae Girlz" de Jamaica. Un partido clave para consolidar el camino hacia las medallas en el torneo de balompié, donde la potencia física de las caribeñas pondrá a prueba la táctica del conjunto nacional.

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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

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