El futbolista de la Selección Mexicana que rechazó regresar a la Liga MX aunque no lo pasa bien en Europa

Uno de los jugadores que llegó con lo justo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue César “Chino” Huerta. El futbolista de la Selección Mexicana acumulaba pocos minutos en Europa jugando para el Anderlecht a raíz de una pubalgia que no le permitía entrenar con normalidad. Su bajo tiempo de juego llevó a que varios clubes de la Liga BBVA MX se interesaran en él, pero el delantero prefirió mantenerse en Bélgica.

Huerta se había transformado en una oportunidad de mercado interesante para los distintos equipos que participan de la Primera División en México, sobre todo porque no era contemplado como titular en Anderlecht. A pesar de la baja participación que tenía en el equipo, el delantero de la Selección Mexicana rechazó todas las propuestas que tenía sobre la mesa para regresar a la Liga BBVA MX.

Por qué César Huerta no tenía minutos en Europa

El canterano de Chivas llegó a Bélgica para afrontar la temporada 2024-25 y, actualmente, busca recuperar continuidad luego de un año difícil por lesiones. Durante la campaña anterior, el Chino Huerta fue sometido a dos cirugías de pelvis para tratar una pubalgia persistente. Este problema físico no le permitió entrenar a la par de sus compañeros y mucho menos jugar partidos oficiales con Anderlecht.

Esta lesión limitó a Huerta a 381 minutos durante la fase regular y otros 156 en el Playoff. Además, apenas disputó 17 partidos con el conjunto belga y únicamente consiguió marcar dos goles. Estas cifras quedaron muy lejos de las expectativas que generó su fichaje, situación que derivó en una convocatoria a la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con muchas dudas.

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Incluso muchos pensaban que el Chino Huerta no sería convocado por Javier Aguirre para disputar la cita mundialista. No obstante, sus cualidades y habilidades dentro del terreno de juego inclinaron la balanza a su favor, pese a las molestias físicas y la falta de minutos que el jugador arrastraba hasta el inicio de la Copa del Mundo.

Qué sigue para César Huerta en Bélgica

Chino Huerta regresó al Anderlecht tras disputar su primera Copa del Mundo con México y ahora buscará recuperar protagonismo en Bélgica. El extremo tiene contrato hasta junio de 2029, por lo que su futuro inmediato continúa ligado al conjunto de Bruselas.

El mexicano ya fue convocado para la eliminatoria contra el Hammarby en la UEFA Europa League, aunque permaneció en la banca durante los dos partidos. Anderlecht avanzó con un marcador global de 4-2 y ahora enfrentará al PAOK de Grecia los días 6 y 13 de agosto, en la tercera ronda clasificatoria del torneo continental.

Además de pelear por minutos bajo las órdenes del portugués Vítor Bruno, Huerta se prepara para el inicio de la Jupiler Pro League. El primer compromiso liguero del Anderlecht será el 9 de agosto ante RAAL La Louvière.