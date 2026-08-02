Cruz Azul vs Atlante: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 1 de agosto, juego de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

La Máquina Celeste de Cruz Azul se enfrenta este sábado 1 de agosto a los Potros de Hierro del Atlante, en partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro se disputará en el mítico Estadio Banorte.

El conjunto local, dirigido por Joel Huiqui, se presenta a este compromiso en calidad de invicto, registrando dos trofeos en sus últimos 10 partidos.

Hace una semana, Cruz Azul obtuvo el título de Campeón de Campeones de la temporada 2025-2026 luego de vencer 3-1 a los Diablos Rojos del Toluca, equipo comandado por Antonio Mohamed.

Por su parte, el Atlante disputa su primer torneo en su regreso al máximo circuito. La escuadra dirigida por Miguel Herrera llega a este compromiso tras registrar dos empates consecutivos en sus primeros encuentros frente a Necaxa y América, con el objetivo de sumar unidades en calidad de visitante.

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Alineaciones del partido Cruz Azul vs Atlante

Cruz Azul: POR CONFIRMAR

Atlante: POR CONFIRMAR

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Pronóstico del partido Cruz Azul vs Atlante

De acuerdo con distintos modelos de estadísticas deportivas, el partido será de dominio total para Cruz Azul, escuadra que llega como amplia favorita al Estadio Banorte.

Respaldados por su reciente título de Campeón de Campeones y un plantel consolidado bajo el mando de Joel Huiqui, se espera que los locales impongan sus condiciones y controlen el balón frente a un Atlante que, bajo la dirección de Miguel Herrera, aún se adapta a la Primera División y probablemente apostará al contragolpe.

Por lo tanto, tanto en el papel como en el momento anímico, todo apunta a una victoria cementera con un pronóstico de 2-0 que dejará los tres puntos en casa.

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